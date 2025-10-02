Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/10 đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra nếu EU muốn tịch thu tài sản đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine.

"Kế hoạch của EU liên quan đến việc khai thác tài sản của Nga một cách bất hợp pháp. Chúng ta đang nói về hành vi trộm cắp. Nếu ai đó muốn chiếm đoạt tài sản của Nga một cách bất hợp pháp, họ sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh, mọi nỗ lực nhằm thu lợi từ các tài sản thuộc chủ quyền của Nga cuối cùng sẽ phản tác dụng. "Những hành vi như vậy sẽ dần hủy hoại niềm tin của giới tài chính và cuối cùng ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia châu Âu muốn duy trì sức hút đầu tư", ông Peskov nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất một "khoản vay bồi thường" trị giá 140 tỷ Euro (165 tỷ USD), được bảo đảm bằng lợi nhuận từ tài sản Nga bị phong tỏa. Một phần trong số tiền này sẽ được dùng để mua vũ khí sản xuất tại EU, sau đó cung cấp cho Ukraine.

Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên EU đã bác bỏ đề xuất mới nhất của bà Von der Leyen với lý do kế hoạch này có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever là một trong những người chỉ trích gay gắt nhất, mô tả động thái của người đứng đầu EC có thể tạo ra "một tiền lệ nguy hiểm".

Sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga, phần lớn được lưu giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear ở Bỉ.