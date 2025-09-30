Trong một tuyên bố đưa ra chiều nay (30/9), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga luôn ủng hộ và hoan nghênh mọi nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc “ngăn chặn thảm kịch đang diễn ra ở Dải Gaza”.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov cho hay: “Chúng tôi muốn kế hoạch này được thực hiện để góp phần đạt được tiến trình hòa bình ở Trung Đông”.

Khi được hỏi liệu Nga có tham gia vào kế hoạch của Tổng thống Trump hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh, Moscow vẫn duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan trong khu vực và “sẵn sàng đóng góp cho giải pháp hòa bình”.

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Nhà Trắng vào ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel - Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Theo hãng tin Al Jazeera, một số điểm đáng chú ý trong bản kế hoạch trên của Tổng thống Mỹ dành cho Dải Gaza gồm có Dải Gaza sẽ được tái thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xung đột kết thúc ngay lập tức khi Israel và Hamas cùng nhất trí; tất cả các con tin, dù còn sống hay đã chết, đều phải được trao trả cho phía Israel trong 72 giờ đồng hồ; Israel phóng thích hàng nghìn tù nhân Palestine; Lực lượng Ổn định quốc tế (ISF) sẽ được triển khai để giữ gìn an ninh ở Dải Gaza và huấn luyện lực lượng cảnh sát.