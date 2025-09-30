Khi tham dự một sự kiện được tổ chức hôm nay (30/9), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các phóng viên rằng, Moscow tin Mỹ ở thời điểm hiện tại chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine hay không.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS/Ruptly

Hãng tin TASS dẫn lời ông Lavrov nhấn mạnh: “Điện Kremlin từng nói rõ ràng rằng, ngay cả khi tên lửa Tomahawk có mặt ở Ukraine, tình hình chiến sự sẽ chẳng có gì thay đổi”.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm kín với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ông Zelensky mong muốn Washington gửi cho Kiev các vũ khí tiên tiến, chẳng hạn như tên lửa Tomahawk như một biện pháp để gây áp lực buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Lực lượng Kiev cập nhật tình hình mặt trận Pokrovsk

Trả lời phỏng vấn tờ Ukrinform ngày 30/9, Oleksii Bielskyi, phát ngôn viên cho Nhóm tác chiến chiến thuật Dnipro của Ukraine đã lên tiếng bác bỏ một số tin đồn xoay quanh việc quân đội Nga giành ưu thế ở khu vực phía nam mặt trận Pokrovsk.

“Quân Nga tiếp tục thực hiện một số cuộc xâm nhập nhằm vào thành phố Pokrovsk theo tuyến Zvirove - Chunyshyne. Đối phương đã tiến đến tuyến đường đó vài tháng trước, nhưng không thể tiến thêm. Mỗi lữ đoàn của quân phòng thủ Ukraine tại đó đối mặt lực lượng đối phương đông gấp 2-3 lần. Nga cũng tiếp tục đổ thêm quân dự bị vào đó… Chúng tôi đã giữ phòng tuyến ở mặt trận Pokrovsk gần 1 năm qua. Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, đối phương đã mất hơn 60.000 quân nhân ở đó”, ông Bielskyi cho hay.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh giữa quân Nga với các đơn vị phòng thủ Ukraine, đã lan tới một số quận ở phía nam thành phố Pokrovsk.