Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/2 đã khẳng định rằng Nga quan tâm đến việc tăng cường hợp tác với Mỹ, đồng thời chưa bao giờ từ bỏ đồng USD.

"Nếu đồng USD đủ sức hấp dẫn, thì tất cả mọi người sẽ sử dụng nó, điều này đúng với mọi đơn vị tiền tệ. Trên thực tế, không một ai từ bỏ việc sử dùng đồng USD, nhưng chính Mỹ đã hạn chế quyền sử dụng USD của một số quốc gia. Điều này dẫn tới hệ quả là các quốc gia này phải sử dụng phương thức thanh toán khác", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Khi được hỏi về bài báo của Bloomberg liên quan đến khả năng thành lập các liên doanh Nga - Mỹ nhằm thúc đẩy thanh toàn bằng USD, ông Peskov xác nhận Moscow "quan tâm" đến việc tăng cường hợp tác với Washington.

"Các công ty của cả hai nước đều quan tâm đến chủ đề này. Nhưng tôi nghĩ các công ty Mỹ sốt sắng hơn, bởi họ muốn nhanh chóng quay lại thị trường Nga", quan chức Điện Kremlin nhận xét.

Trước đó, hãng tin Bloomberg đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Nga, tiết lộ về một văn bản tên "Kế hoạch Kirill Dmitriev". Văn bản này bao gồm các đề xuất nhằm giúp Nga quay trở lại sử dụng đồng USD như một cách để cải thiện quan hệ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hồi tháng 2/2025, Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ áp thuế 150% đối với các nước BRICS, cáo buộc khối này làm suy yếu đồng USD và muốn tạo ra một đồng tiền mới.