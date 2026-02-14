Trong cuộc họp báo tại thủ đô Moscow của Nga hôm 13/2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được tổ chức theo hình thức 3 bên trong các ngày 17 - 18/2. Đoàn đàm phán của Nga sẽ do Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu.

Ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Nga hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận về hợp tác kinh tế với Mỹ, nhưng cần nhắc nhở rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng đều phụ thuộc vào tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine”, ông Peskov nói.

Theo hãng thông tấn RT, đây là vòng đàm phán thứ 3 giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine trong những tuần gần đây. Tại các cuộc thảo luận trước đó diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), lãnh đạo phái đoàn Nga là Đô đốc Igor Kostyukov và các quan chức quốc phòng khác, trong khi các đại diện Mỹ là đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump. Đoàn đàm phán Ukraine do quan chức cấp cao Rustem Umerov dẫn đầu.

Trong một số cuộc họp báo trước đây, phát ngôn viên Điện Kremlin đánh giá các cuộc thương lượng ở Abu Dhabi đều “mang tính xây dựng nhưng đầy khó khăn”. Ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Putin từng nhiều lần khẳng định vấn đề lãnh thổ vẫn là “câu hỏi trọng tâm” trong các cuộc đàm phán và nhiều vấn đề khác cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.