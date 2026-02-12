Ngoại trưởng Nga Lavrov có phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/2 tuyên bố trên mạng xã hội về việc Washington - New Delhi đạt thỏa thuận thương mại và Ấn Độ đã đồng ý ngừng mua dầu mỏ từ Nga.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không đề cập đến dầu thô của Nga trong bài đăng của mình về thỏa thuận với Mỹ. Tuyên bố chung của Mỹ và Ấn Độ về khuôn khổ thương mại song phương cũng không nhắc tới dầu mỏ Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) trong một cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Picture Alliance

“Ngài (một nghị sĩ Nga) đã đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ấn Độ đã nhất trí không nhập khẩu dầu mỏ của Nga nữa. Nhưng tôi chưa nghe thấy tuyên bố như vậy từ bất kỳ ai khác, kể cả Thủ tướng Modi và các nhà lãnh đạo Ấn Độ khác”, ông Lavrov phát biểu trước Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) hôm 11/2.

Theo đài RT, nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow cũng đề cập đến tuyên bố của Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tại New Delhi rằng an ninh năng lượng sẽ là một trong những vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh BRICS tiếp theo ở Ấn Độ, dự kiến ​​có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đầu tuần này, ông Lavrov đã cáo buộc Washington sử dụng các biện pháp cưỡng chế trong nỗ lực giành ưu thế kinh tế.

Theo Denis Alipov, đặc phái viên của Moscow tại New Delhi, Nga hiện vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất cho Ấn Độ. “Bất chấp sự phản đối của phương Tây và sự sụt giảm tạm thời về sản lượng xuống còn 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026, chúng tôi vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ”, ông Alipov nói với hãng tin RIA Novosti.

Ấn Độ đã bảo vệ hoạt động thương mại dầu mỏ của mình với Nga, lập luận rằng các quyết định của họ phục vụ lợi ích quốc gia và nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ dân của đất nước.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal mới đây khẳng định đảm bảo an ninh năng lượng sẽ vẫn là “ưu tiên hàng đầu” của chính phủ nước này.