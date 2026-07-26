Theo Zvezda, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/7 đã tiết lộ về thói quen sử dụng điện thoại "đặc biệt" của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Alexander Yunashev.

"Tổng thống Putin không bao giờ gọi cho các nhân viên chính phủ bằng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động. Ông ấy sử dụng một đường dây liên lạc đặc biệt với độ bảo mật cao", ông Peskov cho biết.

Nhà báo Yunashev sau đó hỏi rằng liệu các nhân viên Điện Kremlin có thể tắt điện thoại trong kỳ nghỉ và không nhấc máy nếu tổng thống gọi hay không, bởi không phải lúc nào họ cũng có thể tiếp cận đường dây bảo mật trong thời gian nghỉ phép. Về vấn đề này, ông Peskov đáp: "Thường thì chúng tôi không phải trả lời".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trước đây, ông Peskov cũng chia sẻ rằng Tổng thống Putin có sử dụng Internet, nhưng không sở hữu điện thoại thông minh. "Khi cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh, bạn mặc định chấp nhận điều khoản sẵn sàng công khai mọi thứ. Điều này rõ ràng là không phù hợp với nguyên thủ quốc gia và lại càng không phù hợp với một tổng thống như ông Putin", ông Peskov nói.

Theo Tổng thống Putin, các chính trị gia Nga nên dành ít thời gian hơn cho các ứng dụng nhắn tin và tăng cường gặp gỡ trực tiếp người dân. "Các quan chức phải tiếp xúc với người dân, tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống cũng như những vấn đề thường nhật mà họ đang phải đối mặt", chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng thống Putin, việc sử dụng đường dây đặc biệt sẽ thuận tiện hơn trong công việc, bởi các trợ lý có thể kết nối ông với bất kỳ người nào cần liên lạc.