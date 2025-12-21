Hãng thông tấn RT ngày 20/12 đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nhà báo Nga 23 tuổi cầu hôn bạn gái trong cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Vladimir Putin.

Xuất hiện tại trường quay với chiếc cà vạt đỏ và tấm biển ghi dòng chữ "Tôi muốn kết hôn", nhà báo Kirill Bazhanov đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Khi được chọn để đặt câu hỏi cho lãnh đạo Điện Kremlin, chàng trai 23 tuổi đã tận dụng cơ hội được lên hình trước hàng triệu người để ngỏ lời cầu hôn tới bạn gái của mình.

"Bạn gái của tôi đang theo dõi chương trình này. Olga, em có đồng ý lấy anh không? Xin hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh", anh Bazhanov nói trong khi nhận được hàng loạt tiếng hò reo từ khán phòng.

Nhà báo trẻ Kirill Bazhanov cầu hôn bạn gái trước mặt Tổng thống Nga Putin. Video: RT

Sau khi cầu hôn, nhà báo người trẻ đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Putin về vấn đề chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhưng câu trả lời cho vấn đề này đã được để lại sau.

Khoảng 1 giờ sau đó, người điều phối cuộc họp báo xác nhận, cô bạn gái của Bazhanov đã đồng ý kết hôn với anh. "Chúng tôi vừa nhận được thông tin cập nhật từ hãng thông tấn TASS, đây là thông tin vô cùng quan trọng với một người đang có mặt ở đây. Bazhanov, cô ấy sẽ cưới bạn", người dẫn chương trình tuyên bố trong tiếng vỗ tay vang dội.

Tổng thống Putin cũng vỗ tay cùng mọi người trong khi anh Bazhanov tranh thủ gửi lời mời dự đám cưới tới nhà lãnh đạo Nga. Ông Putin không trả lời trực tiếp về lời mời, nhưng đã đưa ra những lời khuyên và đề nghị hỗ trợ tài chính.

"Cô gái ấy không thể chờ mãi được, rất tốt là cậu đã không trì hoãn. Về câu hỏi liên quan đến điều kiện vật chất của các gia đình trẻ, đó là mối quan ngại chính đáng. Một người đàn ông cần làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quyên góp trong khán phòng, ít nhất là đủ tiền để họ tổ chức đám cưới", ông Putin nói.