Tờ Guardian dẫn lời Tổng thống Nga Putin ngày 28/6 phát biểu: "Những đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào các cơ sở trọng yếu và hạ tầng năng lượng của Nga đã tạo ra một số vấn đề, đó là điều hiển nhiên. Chúng tôi đã ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Chính phủ đã có những phương án để bảo đảm nguồn cung bình thường và loại bỏ tình trạng thiếu hụt ngắn hạn".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga là tăng cường năng lực phòng không và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt tại bán đảo Crưm. Ngoài ra, các cơ quan liên quan cũng cần đẩy nhanh tốc độ sửa chữa các cơ sở năng lượng bị hư hại.

Lãnh đạo Điện Kremlin cũng cho biết ông đang chờ phái đoàn Mỹ tới Moscow để nối lại các cuộc thảo luận về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau khi Washington ổn định được tình hình Trung Đông.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine vừa tập kích hàng loạt cơ sở năng lượng của Nga vào cuối tuần. Trong ngày 28/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về chiến dịch tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar và một nhà máy lọc dầu khác ở Yaroslavl, gọi đây là "chiến thuật làm suy yếu khả năng tiến hành hoạt động quân sự của Nga".