Kênh truyền hình Zvezda dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/6 cho biết: "Diễn biến trên tiền tuyến đã nói lên nhiều điều. Nhưng quan trọng nhất là nó củng cố niềm tin của chúng tôi rằng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành".

Cũng theo ông Peskov, lập trường của Nga đối với vấn đề Ukraine vẫn không thay đổi và Kiev cũng như các nhà đàm phán Mỹ đã nắm rõ chúng. "Các kênh liên lạc với Ukraine cần được duy trì trên cơ sở bảo mật", phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine "sẽ phải trả giá" cho những gì đã gây ra tại tỉnh biên giới Kursk bằng việc mất thêm lãnh thổ. Ông Putin nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga là thiết lập một "vùng đệm an ninh" dọc theo biên giới.

Nga cáo buộc Ukraine hợp tác với băng đảng ma túy

Theo hãng tin TASS, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) ngày 29/6 đã cáo buộc chính quyền Ukraine hợp tác với các băng đảng ma túy lớn tại Mexico nhằm tạo điều kiện cho hoạt động trung chuyển ma túy từ Mỹ Latinh sang châu Âu.

"Lực lượng an ninh Ukraine đang 'làm ngơ' trước việc gia tăng hoạt động trung chuyển ma túy từ Mỹ Latinh sang châu Âu. Chính quyền Kiev dường như muốn có thêm thu nhập trong bối cảnh các nước phương Tây không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính của Ukraine. Bên cạnh đó, các băng đảng ma túy cũng hỗ trợ Kiev tuyển dụng thêm lính đánh thuê", báo cáo của SVR cho hay.

Theo SVR, các cảng ở vùng Odessa đang trở thành những đầu mối quan trọng trong tuyến vận chuyển ma túy từ Mỹ Latinh sang châu Âu thông qua Ba Lan, Moldova và Romania.

Hiện chính quyền Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc trên.