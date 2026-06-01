Hãng thông tấn Bloomberg ngày 1/6 đưa tin chính phủ Nga mới đây đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay tạm thời cho đến ngày 30/11/2026.

"Nga không rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu. Quyết định tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu máy bay được đưa ra nhằm bảo vệ lợi ích của các hãng hàng không nội địa và duy trì sự ổn định của thị trường", Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Andrei Nikitin giải thích.

Nga chủ yếu xuất khẩu nhiên liệu máy bay sang các nước Trung Á, gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Giới quan sát nhận định lệnh cấm xuất khẩu có thể tác động tới giá và nguồn cung nhiên liệu hàng không tại các thị trường nhập khẩu truyền thống của Moscow trong nửa cuối năm.

Ngoài lệnh cấm vừa được ban hành, Nga cũng đang duy trì lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết ngày 31/7 nhằm ưu tiên nguồn cung cho thị trường nội địa. Bên cạnh đó, hãng tin Interfax tiết lộ Moscow đang cân nhắc các biện pháp hạn chế xuất khẩu dầu diesel.

Quyết định của Moscow được đưa ra khi Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào mạng lưới nhà máy lọc dầu và hạ tầng năng lượng của Nga.

"Nhiều nhà máy lọc dầu Nga đã phải tạm dừng hoặc cắt giảm công suất hoạt động sau các đợt bị tập kích. Các cơ sở bị ảnh hưởng chiếm khoảng 25% tổng công suất lọc dầu toàn quốc và hơn 30% sản lượng xăng trong nước. Khối lượng dầu mỏ được chế biến hiện đã giảm xuống khoảng 4,69 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây", báo Moscow Times thông tin.