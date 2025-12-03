Hà Nội đang thí điểm mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình. Tại phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm), sau các đợt tuyên truyền và ra quân cắt mái hiên, sắp xếp lại hàng hóa, diện mạo tuyến phố đã thay đổi rõ rệt.

Hàng hóa được các hộ kinh doanh treo sát mặt tiền, đúng trong phạm vi cho phép. Những dãy khung sắt, mái hiên treo kín đồ đua ra vỉa hè đã không còn, điều hiếm thấy ở tuyến phố mua sắm nổi tiếng này.

Phần lớn cửa hàng ở Hàng Mã có mặt tiền nhỏ và nhiều nơi mặt bằng chỉ rộng 15-20m². Trước đây, các hộ tận dụng mái che và vỉa hè để bày hàng. Khi toàn bộ mái che bị tháo dỡ, diện tích trưng bày thu hẹp đáng kể, buộc nhiều cửa hàng phải thay đổi cách bố trí hàng hóa.

Thay vì bày tràn ra vỉa hè, các sản phẩm Giáng sinh năm nay được sắp xếp gọn gàng hơn, thậm chí đưa lên cả tầng 2, nơi người đi đường khó quan sát hơn.

Một số mặt hàng cỡ lớn hoặc bày theo lô được đưa lên mái hiên tầng 2 thay vì đặt dưới vỉa hè như trước. Việc trưng bày trên cao đòi hỏi nhiều công sức hơn, các hộ kinh doanh phải chằng buộc chắc chắn để tránh sự cố.

Hoạt động mua bán và trao đổi hàng hóa cũng chủ yếu diễn ra bên trong cơ sở kinh doanh.

Lối đi được giữ thông thoáng, khách phải bước hẳn vào bên trong để xem và lựa chọn sản phẩm.

Anh Ngô Quang Lực, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết gia đình hoàn toàn ủng hộ việc lập lại trật tự đô thị và đã chủ động tháo mái che ngay từ những ngày đầu. Các sản phẩm cũng được treo trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, lượng khách năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đây, mỗi dịp lễ Tết, phố Hàng Mã luôn nhộn nhịp người mua bán. Hàng hóa được bày tràn vỉa hè để trưng bày và đóng gói, khiến không gian dành cho người đi bộ bị lấn chiếm hoàn toàn.

Do diện tích cửa hàng nhỏ hẹp, nhiều hộ kinh doanh đã tận dụng mọi vị trí trống để bày hàng.

Cá biệt, một số hộ còn tận dụng biển tên phố, trụ điện, biển báo để treo và trưng bày hàng hóa.

Sau khi lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị, phố Hàng Mã đã trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn. Hà Nội đang thí điểm xây dựng các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình, chia làm ba giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 là điều tra cơ bản, tuyên truyền, vận động, kết thúc vào ngày 30/11; giai đoạn 2 là tổng kiểm tra, xử lý và giải tỏa vi phạm, kết thúc vào ngày 31/12 và giai đoạn 3 là duy trì, phòng ngừa và chống tái vi phạm, triển khai từ ngày 1/1/2026.