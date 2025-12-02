Thiết kế gập nhiều đoạn độc đáo: Gập sai là máy tự cảnh báo

Galaxy Z TriFold sử dụng cơ chế gập nhiều đoạn hướng vào trong, giúp bảo vệ hoàn toàn màn hình chính. Samsung tích hợp một hệ thống cảm biến đặc biệt: nếu người dùng cố gập sai hướng, máy sẽ lập tức hiển thị cảnh báo và rung phản hồi để ngăn thao tác. Đây là một cơ chế thông minh giúp tăng độ bền vốn là điểm yếu của thiết bị gập.

Galaxy Z TriFold chính thức ra mắt. Ảnh: Samsung

“TriFold là kết quả của nhiều năm nghiên cứu về hình thái gập, giải quyết đồng thời ba yếu tố quan trọng nhất: tính di động, hiệu năng cao cấp và khả năng đa nhiệm vượt trội.”, TM Roh, CEO mảng thiết bị của Samsung, khẳng định.

Hệ thống bản lề Armor FlexHinge, từng xuất hiện trên Z Fold 7, tiếp tục được tinh chỉnh. Máy sử dụng hai bản lề kích thước khác nhau, cấu trúc hai thanh dẫn nhằm giảm khe hở và tăng độ ổn định khi đóng mở. Khung máy được làm từ hợp kim Armor Aluminum với vỏ bản lề titan.

Mỗi chiếc máy đều trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, từ chụp CT bảng mạch cho đến laser quét độ cao linh kiện, đảm bảo sự chính xác tuyệt đối.

Điểm khác biệt quan trọng so với Huawei Mate XT là khi gập hoàn toàn, toàn bộ màn hình chính của Galaxy Z TriFold được bảo vệ bên trong, trong khi Mate XT để lộ một phần màn hình ra ngoài. TriFold cũng có màn hình phụ riêng, trong khi Mate XT dùng chính màn hình chính làm màn hình ngoài.

Không gian hiển thị ‘khổng lồ’ 10 inch như một chiếc tablet

Những người yêu thích điện thoại gập luôn muốn hai điều: màn hình lớn và công nghệ cao. Galaxy Z TriFold đáp ứng cả hai.

Galaxy Z TriFold khi mở ra. Ảnh: Samsung

Màn hình chính 10 inch Dynamic AMOLED có độ phân giải 2160 x 1584 px, độ sáng tối đa 1.600 nits và tần số quét 120Hz. Đây là một trong những màn hình lớn nhất từng có trên smartphone.

Màn hình ngoài kích thước 6.5 inch, độ phân giải Full HD+, tỉ lệ 21:9, độ sáng 2.600 nits và tần số quét 120Hz – đảm bảo hiển thị tốt ngay cả dưới nắng gắt.

Khi gập lại, máy có kích thước 159.2 × 75 × 12.9mm. Khi mở ra, chiều rộng tăng lên 214.1mm và độ mỏng chỉ 3.9mm. Cân nặng 309g – khá nặng, nhưng đổi lại người dùng gần như có một chiếc tablet bỏ túi.

So với Huawei Mate XT (mỏng 3.6mm, nặng 298g), Samsung không phải là mỏng nhẹ nhất, nhưng khả năng bảo vệ màn hình và cấu hình lại là ưu thế lớn.

Cụm 5 camera linh hoạt

Galaxy Z TriFold trang bị tổng cộng 5 camera: Camera chính 200MP, lấy nét Quad Pixel, OIS; Camera siêu rộng 12MP; Camera tele 10MP, zoom quang 3x (zoom số 30x); Camera selfie màn hình ngoài 10MP; Camera selfie màn hình chính 10MP.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: Samsung

Dù khó so kè với series S26 Ultra về mặt nhiếp ảnh, nhưng với cảm biến 200MP và thuật toán xử lý quen thuộc của Samsung, TriFold hoàn toàn có thể đạt hiệu năng tương đương Z Fold 7, thậm chí vượt trội hơn trong một số điều kiện.

Bên trong là chip Snapdragon 8 Elite, không phải phiên bản Gen 5 mới nhất nhưng đủ mạnh để đảm bảo hiệu năng flagship.

Máy đi kèm 16GB RAM, tùy chọn 512GB hoặc 1TB, chạy One UI 8 dựa trên Android 16. TriFold chỉ có một màu duy nhất: Crafted Black với chất liệu gợi nhớ sợi carbon, tạo vẻ mạnh mẽ, cao cấp.

Viên pin lớn nhất từng có trên một thiết bị Galaxy

Galaxy Z TriFold sử dụng pin 3 cell với dung lượng 5.600mAh, con số kỷ lục trong các thiết bị Galaxy hiện nay.

Sạc nhanh có dây đạt 45W, sạc không dây 15W. Dù không phải mức cao nhất thị trường, dung lượng pin lớn bù lại giúp máy duy trì thời lượng sử dụng lâu dài ngay cả trên màn hình 10 inch.

Máy đạt chuẩn kháng nước IP48: chống nước nhẹ nhưng không chống bụi, cát, nên không thích hợp dùng ở biển hoặc sa mạc.

Mặt kính Ceramics 2 của Corning kết hợp lớp polymer gia cố giúp tăng độ bền màn hình gập. Tuy nhiên, dù Samsung cải tiến rất nhiều, đây vẫn là thiết bị gập, độ bền khó thể ngang với smartphone dạng thanh truyền thống.

Thiết bị cho dân chuyên nghiệp và người đam mê đa nhiệm

Galaxy Z TriFold được tạo ra cho những người cần năng suất cao: dân văn phòng, kỹ sư, kiến trúc sư, nhà sáng tạo nội dung.

Màn hình 10 inch cho phép hiển thị tương đương 3 màn hình 6,5 inch cùng lúc, mở ba ứng dụng liền mạch mà không vướng giới hạn không gian.

Điểm đột phá lớn nhất là Samsung Dex độc lập ngay trên màn hình của máy. Không cần kết nối màn hình rời như các điện thoại Samsung khác, TriFold có thể biến thành một “máy tính mini” chỉ với bàn phím và chuột.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: Samsung

Dex hỗ trợ tối đa 4 workspace, mỗi không gian chạy 5 ứng dụng song song, cực kỳ phù hợp cho những ai xử lý tài liệu, mô hình 3D, bảng tính hoặc phần mềm thiết kế.

Ngoài ra, TriFold vẫn hỗ trợ màn hình rời ở chế độ Extended Mode, biến nó thành hệ thống hai màn hình toàn diện. Galaxy AI tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mọi tác vụ từ xử lý ảnh đến dịch thuật và tóm tắt nội dung.

So sánh với Huawei Mate XT Ultimate Design

Mate XT chú trọng tốc độ sạc với mức 66W có dây, 50W không dây, vượt trội hơn TriFold. Màn hình của Mate XT cũng có mật độ điểm ảnh cao hơn (381 ppi so với 269 ppi). Camera tele của Huawei zoom xa hơn với 5.5x.

Tuy vậy, Galaxy Z TriFold có các ưu điểm: Chip mạnh hơn; Cảm biến 200 MP; Hệ sinh thái Android đầy đủ; Dex tích hợp sẵn cực kỳ mạnh mẽ; Ứng dụng phong phú hơn nhiều so với HarmonyOS.

Mate XT có lợi thế mỏng nhẹ, nhưng TriFold lại vượt trội về sức mạnh, khả năng đa nhiệm và trải nghiệm phần mềm.

Giá bán và thời điểm lên kệ

Tại Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold dự kiến mở bán từ 12/12. Các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore, UAE và Mỹ sẽ được công bố trong thời gian ngắn tới.

Giá bán vẫn là ẩn số, nhưng gần như chắc chắn đây sẽ là một trong những chiếc smartphone đắt nhất thế giới. Tuy vậy, với những gì nó mang lại, đặc biệt là với người dùng chuyên nghiệp, mức giá cao hoàn toàn có thể được biện minh.

(Theo PhoneArena, Macworld, CNET)