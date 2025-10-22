Chương trình Chuyển đổi số quốc gia với 3 trụ cột chính gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đã được triển khai từ giữa năm 2020 đến nay.

Với quan điểm "cái gì đo lường được thì mới quản lý được, cũng trong giai đoạn 2020 - 2025, định kỳ hằng năm, Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) đều xây dựng “Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia - DTI” và triển khai đánh giá, công bố xếp hạng về mức độ chuyển đổi số của quốc gia và bộ, ngành, địa phương.

Không chỉ cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam qua từng năm, kết quả đánh giá DTI được công bố hằng năm còn giúp các bộ, tỉnh biết được mức độ chuyển đổi số nhằm có giải pháp thúc đẩy phù hợp trong chặng đường tiếp theo.

Việc Bộ KH&CN tổ chức đánh giá và công bố kết quả DTI hằng năm giúp các bộ, địa phương biết được mức độ chuyển đổi số của mình.

Trong phát biểu tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025 được Bộ KH&CN tổ chức ngày 21/10, Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cho biết: Sau 5 năm làm chuyển đổi số, Việt Nam đã qua giai đoạn khởi động. Đến nay, những nền móng chuyển đổi số quốc gia đã cơ bản được hình thành.

Từ hạ tầng, dịch vụ đến thể chế, Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm để chuyển đổi số thực sự mang lại tác động rõ rệt đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Vũ Hải Quân cũng nhấn mạnh, năm năm tới sẽ là giai đoạn chuyển đổi số ở mức độ sâu rộng hơn, với trọng tâm là tạo ra giá trị kinh tế - xã hội cụ thể. Mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số giai đoạn sau này là phải chuyển hóa được những thành quả số hóa thành tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia; cải thiện hiệu quả quản trị và chất lượng ra quyết định ở mọi cấp.

“Nói cách khác, chúng ta phải hướng đến kết quả cuối cùng, đo bằng lợi ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế”, Thứ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia Nguyễn Phú Tiến công bố kết quả đánh giá DTI 2024 và kế hoạch triển khai DTI 2025.

Cũng tại sự kiện ngày 21/10, bên cạnh việc công bố kết quả DTI 2024 cấp quốc gia và cấp tỉnh, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) đã thông tin về kế hoạch xây dựng DTI 2025.

Cụ thể, bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp bộ và quốc gia sẽ được cập nhập để đảm bảo phù hợp với các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, phù hợp với các tiêu chí đánh giá của quốc tế và thực tế triển khai chuyển đổi số tại Việt Nam.

Các chỉ số của bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương và của quốc gia sẽ được chỉnh sửa theo hướng để đánh giá hiệu quả cuối cùng của chuyển đổi số.

Theo kế hoạch, dự kiến trong quý IV/2025, bộ tiêu chí DTI mới sẽ được ban hành; tiếp đó Bộ KH&CN, trực tiếp là Cục Chuyển đổi số quốc gia sẽ tổ chức đánh giá DTI 2025 với các bộ, tỉnh sau sáp nhập, dự kiến công bố DTI 2025 vào quý I/2026.