Sự kiện tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia là một hoạt động trong khuôn khổ Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2025, được Bộ KH&CN tổ chức ngày 21/10.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Bốn tập thể cùng 2 cá nhân vừa được vinh danh là 6 “mảnh ghép” tiêu biểu, đã và đang góp sức cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác trên cả nước đưa Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số.

Trong hành trình chuyển đổi số quốc gia 5 năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn khẳng định vị thế dẫn đầu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ngay cả khi thực hiện sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Trong đó, có 4 năm liền Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, được tôn vinh là Thành phố thông minh duy nhất của Việt Nam.

UBND TP Huế là một điểm sáng trong xây dựng chính quyền số. Những năm qua, Huế luôn giữ vững vị trí trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Triển khai chính quyền số theo lộ trình chiến lược với 5 giai đoạn, hiện TP Huế đang bước vào giai đoạn cuối cùng, đó là áp dụng AI vào nền tảng làm việc số. Nhờ đó, bộ máy hành chính trở nên minh bạch, hiệu quả; công chức giảm thao tác, người dân được phục vụ nhanh hơn, tiến gần mục tiêu chính quyền số thông minh.

UBND thành phố Huế được đánh giá là một điểm sáng trong xây dựng chính quyền số.

Xã Phượng Dực (Hà Nội) được đánh giá là nơi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là cải cách hành chính, mà là cuộc cách mạng trong cách thức phục vụ người dân. Bên cạnh đó, bức tranh kinh tế số tại đây cũng đạt kết quả ấn tượng, khi chỉ trong quý III/2025, doanh thu từ kinh tế số đạt 147 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với năm trước.

Với phường Bãi Cháy (Quảng Ninh), địa phương này đã và đang viết nên câu chuyện “Bình dân học vụ số”, du lịch số truyền cảm hứng. Trong chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm, phường đã tổ chức hơn 30 lớp tập huấn, với gần 5.000 lượt người dân tham gia. Bên cạnh đó, “Nền tảng Du lịch thông minh Bãi Cháy” lần đầu tiên được đưa vào vận hành thí điểm, hướng đến mục tiêu đưa Bãi Cháy thành "trái tim du lịch thông minh" của Quảng Ninh.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Sen, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang, đã cùng đồng nghiệp xây dựng hàng chục video dạy kỹ năng, hình thành kho học liệu số. Đến nay, 100% hồ sơ, giấy tờ của nhà trường đã được số hóa. Nhờ đó, giáo viên có thể dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ; phụ huynh dễ dàng theo dõi hoạt động của con, tăng niềm tin và sự gắn bó với nhà trường.

Chuyên gia công nghệ Lê Công Thành là một trong những người đã khiến công nghệ trở thành cầu nối giúp tri ân quá khứ, gìn giữ những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Là người sáng lập dự án LietSi.com, ông cùng các cộng sự đã xây dựng nền tảng số hóa thông tin bia mộ liệt sĩ, hỗ trợ tra cứu online. Chỉ sau 2 năm, hệ thống đã số hóa hơn 743.000 bản ghi, bao phủ 95% nghĩa trang liệt sĩ toàn quốc. Từ năm 2023, dự án mở rộng giai đoạn 2: Phục dựng chân dung liệt sĩ bằng AI và tính năng “Thắp hương online”.