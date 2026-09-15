Justin Sun đã cầu hôn Jing Tian vào tháng 1/2026. Ảnh: IG/Sportschosun.

Tỷ phú Justin Sun (36 tuổi), nhà sáng lập công ty blockchain Tron, và Jing Tian (38 tuổi) đã hẹn hò một thời gian trước khi tính đến chuyện kết hôn.

Tháng 1/2026, Justin Sun cầu hôn Jing Tian và được cô đồng ý. Sau đó, anh chuyển khoảng 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỷ đồng) cho cha mẹ Jing Tian, như một khoản tiền sính lễ trước đám cưới.

Tiền sính lễ là khoản tiền hoặc món quà truyền thống mà gia đình chú rể trao cho gia đình cô dâu trước khi cưới. Phong tục này vẫn phổ biến ở một số khu vực của Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi xấu đi, kế hoạch kết hôn không thể tiếp tục. Hiện, Sun kiện đòi gia đình Jing Tian phải trả lại số tiền anh đã đưa trước đó, theo Nypost.

Cuối tháng 8/2026, luật sư của tỷ phú Sun cho biết toà án đã nhận đơn của Sun kiện gia đình bạn gái.

Theo Forbes, tài sản của Justin Sun vào khoảng 8,5 tỷ USD. Năm 2024, Sun chi 6,2 triệu USD để mua tác phẩm từng gây xôn xao "quả chuối gắn lên tường" của nghệ sĩ Italy. Sau khi mua, Sun đã ăn quả chuối.

Sun cũng là người từng trả 4,57 triệu USD để có thể ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffett, nhằm gây quỹ từ thiện. Năm 2025, anh chi 28 triệu USD cho một chỗ trên chuyến bay vào vũ trụ của Blue Origin.

Trong khi đó, Jing Tian được nhiều người biết đến là cô gái xinh đẹp trên mạng xã hội với khoảng 26 triệu người theo dõi. Cô từng tham gia đóng phim và xuất hiện trong một số chương trình truyền hình Trung Quốc.

Mới đây, cô chia sẻ trên mạng xã hội rằng bản thân có con mắt nhìn đàn ông không tốt, nhưng chắc chắn không bao giờ đổi tình lấy tiền. Cô tin vào pháp luật. Cô khẳng định rằng các sự thật cụ thể cần được xác định thông qua các thủ tục pháp lý.