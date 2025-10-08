Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 7/10 đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước vì vấn đề thương mại.

Mở đầu cuộc gặp, ông Carney đã chủ động tạo ra không khí thân thiện khi nói đùa rằng: "Tôi đã đeo cà vạt đỏ vì ngài", đồng thời chỉ tay vào chiếc cà vạt có họa tiết đỏ, màu sắc đại diện cho đảng Cộng hòa. Dù ông Trump lần này đeo cà vạt màu xanh, nhưng câu nói của nhà lãnh đạo Canada đã giúp cuộc gặp trở nên thoải mái hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: NYT

Trong cuộc gặp, Tổng thống Trump đã nhắc lại "gợi ý" về việc Canada có thể tránh bị áp thuế nếu trở thành bang thứ 51 của Mỹ, phát ngôn đã khiến người dân Canada phẫn nộ, dẫn tới việc lượng khách du lịch sang Mỹ trong nửa đầu năm 2025 giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Tôi hiểu đề xuất này có thể gây hiểu nhầm, nhưng người dân hai nước vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau", ông Trump cho biết.

"Mọi chuyện không tệ đến vậy, họ sẽ trở lại Mỹ thôi", ông Carney nhẹ nhàng đáp lại.

Hai nhà lãnh đạo sau đó tiếp tục thảo luận về tương lai của Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico -Canada (USMCA), vốn sẽ được xem xét lại vào năm tới. Tổng thống Trump khẳng định, ông sẵn sàng ký "các thỏa thuận riêng biệt" nếu điều này mang lại lợi ích cho Mỹ.

Lãnh đạo Nhà Trắng cũng thể hiện nhiều thiện cảm với ông Carney hơn người tiền nhiệm Justin Trudeau, nhưng nhấn mạnh Mỹ và Canada vẫn có "mâu thuẫn tự nhiên".

"Tôi sẽ không gọi đó là mâu thuẫn. Có tồn tại sự cạnh tranh trong một số lĩnh vực, nhưng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu hợp tác", ông Carney nói.

Kết thúc cuộc gặp, Tổng thống Mỹ tuyên bố hai nước sẽ đi tới một thỏa thuận "làm hài lòng tất cả", nhưng không nêu chi tiết. Ông Dominic LeBlanc, Bộ trưởng phụ trách quan hệ thương mại của Canada với Mỹ sau đó mô tả các cuộc thảo luận là "tích cực" và Ottawa hy vọng sớm đạt được thỏa thuận với Washington về thuế thép và nhôm.

Theo giới quan sát, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Carney diễn ra trong bối cảnh hai nước bất đồng sâu sắc về các mức thuế do Mỹ đang áp lên hàng hóa Canada, bao gồm thép, nhôm và ô tô. Việc nhà lãnh đạo Canada xuất hiện với chiếc cà vạt đỏ cho thấy ông Carney phải chịu sức ép lớn trong việc đạt được một thỏa thuận với Mỹ. Tại quê nhà, ông Carney đã vấp phải nhiều sự chỉ trích vì nhượng bộ Washington nhưng không đổi lại được lợi ích tương xứng.

"Ông Carney đã sử dụng mọi cơ hội để hàn gắn với ông Trump, kể cả việc lựa chọn trang phục", đài CNN bình luận.