Tờ New York Times (NYT) trích dẫn các nguồn tin hôm 6/10 cho biết, trong một cuộc họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao Mỹ vào tuần trước, ông Trump đã đưa ra chỉ thị trên cho đặc phái viên Richard Grenell, người phụ trách các cuộc đàm phán với Tổng thống Nicolas Maduro và chính phủ Venezuela.

Theo NYT, ông Trump "ngày càng tức giận" vì ông Maduro không tự nguyện từ bỏ quyền lực và các quan chức Venezuela liên tiếp phủ nhận có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Tờ báo Mỹ cho hay, các quan chức nước này cũng đưa ra nhiều lựa chọn quân sự, trong số đó “có thể bao gồm các kế hoạch nhằm buộc Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Cũng theo NYT, trước khi các kênh ngoại giao bị cắt đứt, đặc phái viên Grenell đã cố gắng đạt một thỏa thuận nhằm tránh xung đột mở rộng và cho phép các công ty Mỹ tiếp cận dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận thấy những nỗ lực này là "vô ích và không chắc chắn".

Căng thẳng Mỹ - Venezuela gia tăng, trong bối cảnh Washington tuyên bố tiến hành chiến dịch chống lại các băng đảng ma túy. Trong những tuần gần đây, Mỹ xác nhận đã phá hủy “một số tàu bị cáo buộc chở ma túy" ở ngoài khơi Venezuela, với tổng cộng hơn 10 người đã thiệt mạng.

Giới chức Mỹ cáo buộc chính phủ Venezuela vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các băng đảng và từ chối công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Tuy nhiên, trước truyền thông, ông Trump phủ nhận việc Mỹ tìm cách lật đổ ông Maduro.

Ngược lại, Tổng thống Maduro đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ về các mối liên hệ với băng đảng ma túy và coi các hành động của Washington là nỗ lực lật đổ ông. Venezuela cũng tăng cường các lực lượng vũ trang để đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực.