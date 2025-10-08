Theo hãng tin RBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 đã đưa ra nhận định về cuộc xung đột Nga - Ukraine và cuộc xung đột Israel - Hamas trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney.

"Tôi từng nghĩ việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine sẽ thuận lợi, nhưng thực tế còn khó khăn hơn cả Trung Đông. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở Dải Gaza", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, một thỏa thuận hòa bình ở Dải Gaza đã gần hoàn tất, khi cả Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đều đã bày tỏ sự thiện chí. Trong khi đó, các cuộc giao tranh vẫn nổ ra hàng ngày ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Mỹ, các cuộc đàm phán giữa Israel - Hamas đang diễn ra ở Ai Cập. Về cơ bản, các bên tham gia đều tỏ ra ủng hộ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump. Tuy vậy, vẫn còn nhiều chi tiết phải thảo luận, liên quan đến việc ai sẽ quản lý và tái thiết Dải Gaza hay cơ chế giám sát ngừng bắn hoạt động ra sao.

Về tình hình Ukraine, Nga nhiều lần tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Moscow muốn Kiev phải cam kết không gia nhập NATO, đồng thời chấp nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.

"Trong tuần trước, đã có 7.812 người thiệt mạng vì cuộc xung đột ở Ukraine. Tôi khá hòa hợp với Tổng thống Nga Putin, nhưng không thể tránh được sự thất vọng vì những gì đang xảy ra", ông Trump phát biểu.