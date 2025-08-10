Chuối là loại quả quen thuộc, giá thành rẻ, dễ kết hợp với các món ăn, được nhiều người đưa vào bữa sáng hằng ngày. Chuối có thể giúp tăng năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện tâm trạng và cung cấp dưỡng chất tốt cho tim mạch.

Theo Times of India, dưới đây là tác dụng khi bạn ăn chuối đều đặn mỗi sáng:

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp và đường huyết

Mỗi quả chuối chứa khoảng 380-420 mg kali, giúp loại bỏ natri dư thừa và làm giãn mạch máu. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp, giảm co cơ và giảm áp lực lên hệ tim mạch. Ăn chuối thường xuyên giúp lưu thông máu tốt hơn và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định theo thời gian.

Chuối chứa chất xơ góp phần kiểm soát đường huyết, có tinh bột kháng điều hòa lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Chuối phổ biến, có giá thành rẻ, đem lại nhiều công dụng với sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Cải thiện tâm trạng

Chuối chứa vitamin B6 và tryptophan - tiền chất của serotonin và dopamine, các hormone liên quan đến cảm giác hạnh phúc. Nhờ vậy, chuối có thể cải thiện tâm trạng mà không gây tăng đường huyết đột ngột. Một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ tích cực giữa việc tiêu thụ chuối và giảm các triệu chứng trầm cảm.

Chống oxy hóa và cung cấp carbohydrate tốt

Chuối giàu vitamin C, mangan và các chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Đây cũng là nguồn cung cấp carbohydrate lành mạnh. Dù chứa đường tự nhiên, chuối không gây biến động đường huyết lớn nếu ăn kèm với protein hoặc chất béo như bơ hạt hoặc sữa chua, duy trì năng lượng và hạn chế cảm giác đói.

Hỗ trợ tập luyện và phục hồi

Kali và magiê trong chuối là các chất điện giải ngăn ngừa chuột rút và hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Chuối có thể dùng trước hoặc sau khi tập luyện để bổ sung carbohydrate và điện giải, giúp cơ thể duy trì năng lượng và bù nước. Một số nghiên cứu so sánh chuối với đồ uống thể thao cho thấy hiệu quả tiếp năng lượng tương đương.

Lưu ý khi ăn chuối

Bạn cần lưu ý rằng bất kỳ thực phẩm nào cũng nên dùng ở mức độ vừa phải. Ngoài ra, còn một số điểm cần quan tâm khi ăn chuối:

Chuối chứa nhiều đường tự nhiên, khoảng 27g, nên nếu ăn riêng có thể gây tăng đường huyết, đặc biệt ở những người mắc bệnh tiểu đường. Ăn kèm với protein hoặc chất béo lành mạnh sẽ làm chậm quá trình tăng này.

Người mắc bệnh thận hoặc đang dùng thuốc ảnh hưởng đến mức kali trong máu, việc ăn chuối mỗi ngày có thể làm tăng gánh nặng. Vì vậy, cần theo dõi lượng kali nạp vào để tránh tình trạng tăng kali máu.

Chuối giàu tyramine có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu ở một số người. Những người mắc hội chứng ruột kích thích cũng có thể gặp bất ổn khi ăn chuối quá chín.