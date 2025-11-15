Mới đây, một người đàn ông tới gặp bác sĩ và hỏi liệu anh có thể uống một hoặc hai tách cà phê trở lại hay không, sau thời gian dài kiêng hoàn toàn. Trước đó, anh thường uống cà phê đen vào buổi đêm để làm việc và chính thói quen đó từng khiến tim anh loạn nhịp.

Hai năm trước, bệnh nhân trên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tim đập dồn dập, choáng váng và khó thở. Anh không có tiền sử bệnh tim nhưng đã uống nhiều tách cà phê đen trong một đêm để hoàn thành dự án. Lượng caffeine lớn, không được trung hòa bởi sữa, đã hoạt động như chất kích thích mạnh dẫn tới rung nhĩ - một dạng rối loạn nhịp tim có thể trở nên nguy hiểm nếu không xử lý kịp thời.

Các bác sĩ cảnh báo không nên uống cà phê vào ban đêm. Ảnh: Ban Mai

Theo bác sĩ điều trị, một đến hai tách cà phê đen mỗi ngày về cơ bản không gây hại. Tuy nhiên, uống quá nhiều và thường xuyên sẽ làm tăng tiết adrenaline, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng và dễ gây hồi hộp. Việc uống liên tục trong thời gian ngắn càng làm gia tăng hiệu ứng kích thích. Trong trường hợp của bệnh nhân trẻ này, cà phê đen trở thành “chất siêu kích thích”, gây rối loạn nhịp dù anh không có bệnh nền tim mạch. Đây là lời cảnh báo rằng ngưỡng chịu đựng caffeine mỗi người là khác nhau và không phải ai cũng phù hợp với lượng cà phê lớn.

Giới chuyên môn thường thận trọng với việc dùng cà phê ở bệnh nhân rung nhĩ. Dù vậy, một nghiên cứu mới trình bày tại Hội nghị Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy uống một tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tái phát rối loạn nhịp. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát và các bác sĩ không khuyến khích uống quá mức, vẫn giữ nguyên giới hạn một tách mỗi ngày.

Triệu chứng thường gặp của rung nhĩ gồm hồi hộp, khó thở và chóng mặt, dù nhiều bệnh nhân không có biểu hiện rõ ràng. Các yếu tố kích hoạt gồm uống quá nhiều caffeine hoặc rượu, mất nước, thiếu ngủ, căng thẳng và huyết áp cao.

Câu chuyện của bệnh nhân 32 tuổi cho thấy tác động mạnh của việc uống quá nhiều cà phê đen trong thời gian ngắn. Dù cà phê có thể mang lại lợi ích khi dùng vừa phải nhưng lạm dụng thức uống này - nhất là để thức đêm làm việc - có thể gây hậu quả nghiêm trọng lên tim, ngay cả với người trẻ khỏe mạnh. Đây là lời nhắc quan trọng trong bối cảnh nhiều người trẻ dựa vào caffeine để đối phó với áp lực công việc ban đêm.