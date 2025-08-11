Trong một gói mì thường có gì?

Theo Conversation, dù tiện lợi và dễ ăn, mì gói vẫn còn nhiều hạn chế về giá trị dinh dưỡng. Một gói mì phổ biến thường gồm sợi mì và gói gia vị, loại cao cấp hơn có thêm rau, thịt sấy khô.

Tuy nhiên, hầu hết đều chứa lượng muối rất cao: Một khẩu phần có thể chứa 600-1.500mg natri, trong khi mức khuyến nghị tiêu thụ hằng ngày dưới 2.000mg natri/ngày. Hấp thụ lượng muối cao lâu dài có thể gây áp lực cho tim và thận.

Vì thường làm từ bột mì tinh chế (không phải ngũ cốc nguyên hạt), mì ăn liền ít chất xơ - thành phần quan trọng giúp tiêu hóa suôn sẻ và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Mì ăn liền cũng ít protein. Bạn có thể thấy no ngay sau khi ăn do lượng tinh bột tinh chế, nhưng nếu không thêm trứng, đậu phụ hoặc thịt để bổ sung protein, cảm giác no sẽ không kéo dài và bạn sẽ nhanh đói lại.

Ngoài ra, mì gói chứa ít vitamin và khoáng chất - những yếu tố cần thiết giúp cơ thể hoạt động tốt và khỏe mạnh.