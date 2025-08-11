Theo Conversation, dù tiện lợi và dễ ăn, mì gói vẫn còn nhiều hạn chế về giá trị dinh dưỡng. Một gói mì phổ biến thường gồm sợi mì và gói gia vị, loại cao cấp hơn có thêm rau, thịt sấy khô.
Tuy nhiên, hầu hết đều chứa lượng muối rất cao: Một khẩu phần có thể chứa 600-1.500mg natri, trong khi mức khuyến nghị tiêu thụ hằng ngày dưới 2.000mg natri/ngày. Hấp thụ lượng muối cao lâu dài có thể gây áp lực cho tim và thận.
Vì thường làm từ bột mì tinh chế (không phải ngũ cốc nguyên hạt), mì ăn liền ít chất xơ - thành phần quan trọng giúp tiêu hóa suôn sẻ và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.
Mì ăn liền cũng ít protein. Bạn có thể thấy no ngay sau khi ăn do lượng tinh bột tinh chế, nhưng nếu không thêm trứng, đậu phụ hoặc thịt để bổ sung protein, cảm giác no sẽ không kéo dài và bạn sẽ nhanh đói lại.
Ngoài ra, mì gói chứa ít vitamin và khoáng chất - những yếu tố cần thiết giúp cơ thể hoạt động tốt và khỏe mạnh.
Thỉnh thoảng ăn mì gói sẽ không gây hại. Nhưng nếu đây là nguồn dinh dưỡng chính, nghiên cứu cho thấy có thể xuất hiện một số vấn đề dài hạn.
Một phân tích ở những người trưởng thành Hàn Quốc phát hiện rằng ăn mì gói thường xuyên (trên 2 lần/tuần) liên quan đến nguy cơ cao mắc hội chứng chuyển hóa, đặc biệt ở phụ nữ. Hội chứng này gồm nhiều yếu tố kết hợp làm tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác.
Nghiên cứu không chứng minh mì ăn liền là nguyên nhân trực tiếp, nhưng nhận định rằng thói quen ăn uống lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Lượng natri cao có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim và đột quỵ.
Chế độ ăn ít chất xơ còn liên quan đến sức khỏe đường ruột kém, táo bón, tăng nguy cơ tiểu đường loại 2 cũng như ung thư ruột.
Việc thiếu đa dạng món ăn cũng dễ dẫn đến thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng từ rau, đậu, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt - những dưỡng chất bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Giống như nhiều loại thực phẩm khác, mì gói vẫn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh - nhưng không nên đóng vai trò “ngôi sao chính” mỗi ngày. Hãy nghĩ cơ thể bạn như một chiếc xe. Mì ăn liền giống như loại nhiên liệu đủ để xe chạy, nhưng không đủ để động cơ vận hành trơn tru lâu dài. Chỉ cần vài nguyên liệu dự trữ và chút thay đổi đơn giản, bạn vẫn giữ được sự tiện lợi, ngon miệng, đồng thời bổ sung nhiều dưỡng chất hơn.
Thêm rau: Bổ sung bất cứ loại rau nào có sẵn trong nhà để tăng chất xơ, vitamin.
Bổ sung protein: Thêm trứng luộc hoặc trứng ốp la, đậu phụ, gà xé để no lâu hơn và hỗ trợ cơ bắp, hệ miễn dịch.
Giảm gia vị: Gói gia vị thường là nguồn muối chính, hãy thử dùng một nửa hoặc ít hơn, thay bằng nước dùng ít muối.