U17 Australia khởi đầu VCK U17 châu Á 2026 đầy thuyết phục bằng chiến thắng 4-0 trước U17 Ấn Độ. Đây là kết quả cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội bóng trẻ xứ chuột túi, dù họ từng là bại tướng của U17 Việt Nam tại giải vô địch U17 Đông Nam Á vừa qua.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Australia nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn lên phần sân đối thủ. Chỉ sau 4 phút, Luke Becvinovski đã ghi bàn mở tỷ số, giúp Australia có lợi thế rất sớm.

U17 Australia khởi đầu như mơ tại VCK U17 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Bàn thắng này giúp đội bóng áo vàng chơi thoải mái hơn, kiểm soát thế trận và liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Ấn Độ.

Đến phút 29, Max Court tiếp tục lập công, nhân đôi cách biệt cho U17 Australia. Với lợi thế 2 bàn sau hiệp một, đại diện châu Đại Dương bước vào giờ nghỉ trong tâm thế hoàn toàn chủ động.

Sang hiệp hai, U17 Ấn Độ cố gắng điều chỉnh lối chơi nhằm tìm bàn gỡ, nhưng không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Ngược lại, Australia vẫn duy trì sự hiệu quả trong các pha tấn công. Phút 74, Luka Demuth ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, gần như dập tắt hy vọng của đội bóng Nam Á.

Chưa dừng lại ở đó, phút 86, Henrique Oliveira điền tên lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Australia. Ba điểm trọn vẹn giúp đội bóng này có khởi đầu thuận lợi và tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết tại bảng D, cũng như suất tham dự World Cup.