Ngày 12/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh (38 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Phương Thanh. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, Thanh và anh Ngô Đăng G. quen biết nhau khi cùng du học tại Trung Quốc. Đến tháng 11/2013, anh G. qua Mỹ để học nâng cao chuyên ngành Y.

Khoảng tháng 5/2017, sau khi trở về Việt Nam, anh G. dự định tiếp tục học và xin việc làm tại Mỹ nên đã 2 lần tham gia phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ nhưng không đạt.

Biết tin, Thanh nói với anh G. rằng mình quen một người công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giúp nhiều trường hợp xuất cảnh. Anh G. nhờ Thanh giúp và Thanh đồng ý với điều kiện anh phải đưa tiền để lo thủ tục.

Để lo liệu việc này, từ ngày 15 đến 17/5/2017, mẹ anh G. là bà T.T.T.B. đã chuyển vào tài khoản của Thanh hơn 3 tỷ đồng. Sau đó, ngày 16/10/2017, anh G. tiếp tục chuyển cho Thanh hơn 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhận tiền xong, Thanh không thực hiện lời hứa nên bà B. đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Qua điều tra, xác minh, ngày 22/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh.

Quá trình điều tra, bà B. và anh G. khai ngoài số tiền đã chuyển khoản, còn đưa cho Thanh 153.000 USD. Tuy nhiên, Thanh không thừa nhận đã nhận số tiền này.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh mức án như trên.