Tuyển Việt Nam dù thắng Malaysia 2-0 nhưng đây là trận đấu rất khó khăn với nhà ĐKVĐ. Cá nhân tiền đạo Đình Bắc ở trận này không ghi bàn. Anh khẳng định điều đó không quan trọng bởi mục tiêu sau cùng của đội là giành chiến thắng, tạo lợi thế cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

“Tôi không nghĩ nhiều về mục tiêu cá nhân, chỉ cần tuyển Việt Nam chiến thắng. Trận thắng này tạo đà hưng phấn khi quay trở lại Mỹ Đình”, Đình Bắc cho biết.

Đình Bắc cảnh báo tuyển Việt Nam trước trận lượt về. Ảnh: VFF

Dù đã thắng 2-0 trên sân khách, Đình Bắc cảnh báo tuyển Việt Nam phải hết sức tập trung khi trở về sân nhà. Malaysia sẽ chơi không còn gì để mất, trong khi anh và các đồng đội có thể rơi vào trạng thái chủ quan.

"Malaysia ở trận lượt đi chơi tốt, nhưng chúng tôi phân tích kỹ đối thủ và hóa giải được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của họ. Dù tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên sân khách, nhưng chúng tôi vẫn không thể chủ quan và phải duy trì sự tập trung ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Hy vọng người hâm mộ phủ kín sân trong trận đấu tới, tạo động lực cho toàn đội thi đấu đạt kết quả tốt nhất trước Malaysia", Đình Bắc nói.

Trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam, Quang Hải sau khi vào sân ở hiệp 2 đã ghi dấu ấn với đường chuyền mang về bàn thắng, sau khi cầu thủ Malaysia có tác động làm đổi hướng trái bóng.

Đình Bắc khẳng định Quang Hải vẫn là cầu thủ lớn, xứng đáng nhận được sự khen ngợi, động viên. Tiền đạo CAHN hy vọng đàn anh có thể ghi bàn ở những trận đấu tiếp theo.

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