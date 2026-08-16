"Ở trận đấu này, như mọi người cũng thấy, tuyển Việt Nam nhập cuộc hơi chậm. Việc thi đấu trên mặt sân cỏ lá gừng có những khó khăn nhất định. Nhưng chúng ta phải chấp nhận vì Malaysia là chủ nhà.

Toàn đội thi đấu một trận đấu hết mình, cống hiến cho người hâm mộ và mang về chiến thắng xứng đáng", Nguyễn Hoàng Đức lý giải về sự nhập cuộc khó khăn của tuyển Việt Nam.

Nói về tình huống thủ thành Patrik Lê Giang được xóa thẻ đỏ, Hoàng Đức cho biết: "Thật ra tôi đứng nhìn từ xa thấy tình huống đấy thì bóng đã chạm chân của Văn Vĩ đập vào cầu thủ Malaysia sau đó mới đến Patrik Lê Giang. Trọng tài rút thẻ đỏ, nhưng sau khi check VAR đã thay đổi quyết định. Chúng tôi rất vui khi đội không bị mất người".

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia. Ảnh: V.A

Ở trận đấu này, Quang Hải được tung vào sân ở thời điểm cuối hiệp 2. Dù không thể ghi bàn nhưng cầu thủ số 19 có đường chuyền cho Đình Bắc, sau đó Faris Danish làm bóng đổi hướng đi khiến thủ môn Malaysia bất lực, nhận bàn thua thứ 2.

"Quang Hải xuất hiện trên sân luôn là một gì đó rất quan trọng với cả đội tuyển. Quang Hải là một người đội trưởng luôn luôn thúc đẩy anh em trên sân cũng như trong sinh hoạt. Trong chiến thắng này, anh Hải góp mặt và có một đường chuyền khiến cầu thủ đội bạn đá phản lưới nhà. Đó là bàn thắng có công lớn của Quang Hải", Hoàng Đức nói.

Sau chiến thắng 2-0 trên sân khách, tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia ở trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, lúc 20h ngày 19/8.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn