Xuân Son xứng đáng là người hùng trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, anh có những chia sẻ rất đáng chú ý về trận thắng khó khăn của đội trên sân khách.

"Đây không phải là một trận đấu dễ dàng dành cho chúng tôi. Điều kiện mặt sân không tốt. Tuy nhiên, toàn đội thi đấu nỗ lực để giành chiến thắng. Kết quả trận đấu là điều quan trọng nhất. Tôi xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV tới sân ủng hộ đội tuyển hôm nay. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến sự cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Xuân Son mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

Tôi rất hạnh phúc khi đội nhà giành chiến thắng. Khoảng thời gian đầu trận diễn ra tương đối khó khăn khi tôi cần thời gian để thích nghi với lối chơi và mặt sân. Với vị trí tiền đạo cắm, tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Khoảnh khắc ấy đã đến khi đồng đội tung ra đường tạt bóng tuyệt vời, tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi dứt điểm ghi bàn. Những tình huống bóng trong vòng cấm luôn là sở trường của tôi. Tôi cố gắng tận dụng tối đa cơ hội, mang về bàn thắng cho đội nhà", Xuân Son chia sẻ.

"Việc khoác áo ĐTQG và đóng góp vào lối chơi chung là giấc mơ của tôi. Tôi luôn nỗ lực thực hiện điều đó mỗi ngày, duy trì phong độ để tạo thêm động lực cho toàn đội, hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch cao quý.

Đây là một trận đấu đòi hỏi rất nhiều về mặt thể lực. Tôi trải qua nhiều tình huống tranh chấp nảy lửa với các trung vệ đối phương.

Dù vậy, tôi rất thích những trận đấu có tính chất va chạm cao như thế này vì nó giúp cá nhân phát huy tối đa thể hình và sức mạnh. Tuyển Việt Nam chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu và giành được kết quả xứng đáng", Xuân Son khẳng định.

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