Đánh bại Malaysia 2-0 nhờ bàn thắng của Xuân Son và pha phản lưới của cầu thủ đối phương, tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, trên sân Mỹ Đình (20h ngày 19/8).

Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Chúng tôi có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì toàn đội chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Đây là thành quả do các cầu thủ thi đấu hết mình. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Hôm nay cũng có nhiều người hâm mộ tới sân cổ vũ, và tôi cũng cảm ơn họ”.

HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam chơi tốt hơn ở trận bán kết lượt về trên sân nhà. Ảnh: S.N

Tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Xuân Son là người phá vỡ thế bế tắc cho đội khách với pha đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Malaysia ở phút 45+5. HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam rút ra nhiều bài học, tiếp tục có những điều chỉnh để chơi tốt hơn ở trận lượt về trên sân nhà.

"Không phải là tôi không hài lòng, mà là do lối chơi đội trong hiệp 1 chưa thể hiện được nhiều. Trên cương vị HLV trưởng, tôi có chút tiếc nuối. Cuối hiệp 1, khi Xuân Son ghi bàn thắng đẹp mắt bằng đầu, dù biểu cảm bên ngoài không thể hiện nhiều nhưng trong lòng tôi thực sự rất vui", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

“Dù chúng tôi chiến thắng 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là trận đấu khó khăn. Tuyển Việt Nam gặp một số vấn đề trong triển khai chiến thuật. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà sắp tới”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn vào chung kết. Ảnh: Hải Hoàng

"Dù thắng 2-0 nhưng chúng tôi mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Đội còn những điểm thiếu sót về mặt chiến thuật, cần chuẩn bị kỹ hơn, đồng thời giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục thể lực để hướng tới lượt về", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Sau chiến thắng 2-0 trên sân khách, tuyển Việt Nam trở về nước vào ngày 17/8, chuẩn bị cho trận tái đấu Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình, lúc 20h ngày 19/8.

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