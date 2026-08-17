Trong lịch sử ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup), đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia khi khoác áo sân khách. Cột mốc này càng đáng nhớ khi gợi lại ký ức không vui tại AFF Cup 2010, thời điểm hai đội gặp nhau ở bán kết.

Năm đó, tuyển Việt Nam cũng hành quân đến Malaysia ở trận lượt đi nhưng phải nhận thất bại 0-2. Trở về sân nhà, các học trò của HLV Henrique Calisto không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng khi chỉ hòa 0-0, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ lấy tấm vé vào chung kết.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) đánh bại Malaysia khi mặc áo sân khách sau 16 năm - Ảnh: V.A

Sau trận đấu ấy, Malaysia trở thành đối thủ khó chịu với tuyển Việt Nam, nhất là trong những lần đội bóng áo đỏ phải thi đấu với trang phục sân khách. Trước trận bán kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trong hoàn cảnh này.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau màn trình diễn ấn tượng trên sân Kuala Lumpur. Hai bàn thắng của Xuân Son cùng pha phản lưới nhà từ Malaysia giúp "Những chiến binh Sao vàng" giành thắng lợi thuyết phục, đồng thời tạo nên dấu mốc mới trong lịch sử đối đầu.

Thống kê cho thấy Việt Nam thường có thành tích tốt trước Malaysia tại sân chơi khu vực khi khoác áo truyền thống, với 10 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 13 lần chạm trán.

Giờ đây, chiến thắng trên đất Malaysia thầy trò HLV Kim Sang Sik mở toang cánh cửa vào chung kết, qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.

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