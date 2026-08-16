"Chúng tôi thi đấu không tốt trong hiệp một. Sau khi Rodney Celvin gặp chấn thương, hàng phòng ngự của đội thực sự thiếu kinh nghiệm ở cấp độ thi đấu quốc tế như thế này. Malaysia có tới 3 cầu thủ U23 thi đấu ở hàng thủ. Tôi phải biểu dương, chúc mừng và ủng hộ các cầu thủ. Nhìn chung, 4 hậu vệ hôm nay đã chơi tốt. Đồng thời, chúng tôi tạo ra hai cơ hội.

Trong bóng đá, bạn cần phải ghi bàn từ một hoặc hai cơ hội đó, nếu không đối thủ sẽ trừng phạt. Thực tế thì tuyển Việt Nam trừng phạt chúng tôi từ cơ hội duy nhất trong hiệp một. Đây là trải nghiệm tốt để các cầu thủ trẻ cảm nhận áp lực ở một trận bán kết.

Nhiều cầu thủ chưa từng có cơ hội thi đấu ở trận đấu như thế này. Đây là bài kiểm tra tốt, sự cọ xát bổ ích cho họ. Tôi hy vọng họ nỗ lực gấp đôi trong tương lai để cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia", HLV Tan Cheng Hoe đánh giá.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định cơ hội của Malaysia vẫn còn. Ảnh: V.A

Về trận lượt về, Malaysia có thể tiếp tục tổn thất lực lượng, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Tôi chưa nhận được báo cáo chính thức từ đội ngũ y tế, nhưng chắc Rodney Celvin khó có thể ra sân ở trận lượt về tại Hà Nội.

Chúng tôi còn 90 phút phía trước. Chúng tôi chưa thua cuộc chiến này, mới chỉ thua một trận đấu. Tất nhiên, đội cần phân tích những điểm yếu và phục hồi tốt trong 3 ngày tới. Thi đấu tại Hà Nội không hề dễ dàng, đặc biệt khi đối thủ có sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo khán giả nhà".

"Tôi muốn các cầu thủ tận hưởng bầu không khí này, thi đấu hết mình, ghi một bàn thắng để lấy lại sự tự tin. Tuyển Việt Nam rất mạnh trong các tình huống cố định. Chúng tôi cần phải đến đó và vượt qua thử thách này. Malaysia cũng cần chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ, đặc biệt là khâu chuyền bóng cuối cùng, thời điểm chuyển trạng thái và khả năng quyết định ở phần sân đối phương.

Điều này không dễ dàng với các cầu thủ trẻ khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, những trận gặp đối thủ mạnh mang lại cho họ sự tự tin và kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai", thuyền trưởng tuyển Malaysia chốt lại.

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