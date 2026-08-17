Thắng nhọc

Tuyển Việt Nam sang Malaysia làm khách với mục tiêu chiến thắng nhằm tạo lợi thế cho trận bán kết lượt trên sân Mỹ Đình vào 20h ngày 19/8.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã làm được khi đả bại đội chủ nhà 2-0. Nhưng đây là trận đấu thực sự khó khăn đối với tuyển Việt Nam, điều ít người nghĩ đến trước khi bóng lăn.

Không nghĩ đến là vì Malaysia không có lực lượng mạnh, đầy đủ nhất bởi đối thủ chỉ còn 16 cầu thủ có thể ra sân, trong khi tuyển Việt Nam vẫn đảm bảo đầy đủ quân số cũng như năng lực chuyên môn được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều.

Tuyển Việt Nam có một chiến thắng khá nhọc nhằn

Nhưng rốt cuộc những gì diễn ra trên sân nằm ngoài dự đoán. Tuyển Việt Nam chơi không tốt hơn so với Malaysia từ khi bắt đầu cho tới tận thời điểm đã dẫn bàn.

Hàng tiền vệ không kiểm soát được cuộc chơi, dẫn tới các chân sút khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội. Phía dưới các cầu thủ phòng ngự cũng có ngày thi đấu vất vả thậm chí đôi lúc chệch choạc để Malaysia tạo ra chẳng ít cơ hội.

Dẫu vậy, bàn thắng mà Xuân Son ghi được và pha phản lưới từ phía Malaysia đã giúp tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu trước khi trở về sân nhà.

May mắn

Phải thừa nhận rằng Malaysia đã có một trận đấu tốt. Chỉ có may mắn, tuyển Việt Nam mới có thể rời Kuala Lumpur bằng một chiến thắng với tỉ số tương đối an toàn.

May mắn đầu tiên là tuyển Việt Nam thoát thua trong tình huống diễn ra ở phút 35 khi Dyryl Sham sút bồi vọt xà ngang ở thế không ai kèm, cũng như khung thành gần như đã bỏ trống. Nếu cơ hội này được tận dụng, rất khó nói diễn biến kế tiếp sẽ ra sao.

Và cả may mắn. Nhưng điều đó là đủ để giúp đoàn quân của HLV Kim Sang tiến sát trận chung kết ASEAN Cup 2026

Ngoài việc thoát nguy ở một số tình huống khác, tuyển Việt Nam cũng có bàn thắng vào thời điểm nhạy cảm nhất khi hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây. Sớm dẫn bàn, đội bóng của HLV Kim Sang Sik dễ toan tính hơn sau giờ nghỉ diễn ra.

Rồi tới cả việc thoát thẻ đỏ của Patrik Lê Giang cũng được coi may mắn. Tình huống này, dù thủ thành tuyển Việt Nam chính xác, nhưng trọng tài vẫn có quyền từ chối nghe VAR và giữ nguyên quyết định ban đầu.

Rất may, vua sân cỏ người Uzbekistan sau ít phút lưỡng lự đã thay đổi quyết định và chính sau đó Patrik Lê Giang lại toả sáng với những pha ra vào, cứu thua hợp lý giúp đội nhà giữ vững mành lưới trước khi có thêm bàn thắng nhờ công của hậu vệ Malaysia.

Tất nhiên nói như thế chẳng có nghĩa tuyển Việt Nam không xứng đáng chiến thắng. Với lực lượng vượt trội cả về đẳng cấp, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh hơn giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bảo vệ được thành quả cũng như tạo lợi thế lớn trước trận lượt về vào ngày 19/8 tới ở sân Mỹ Đình.

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