Trên sân Thống Nhất, không có bất ngờ nào xảy ra khi CAHN đánh bại CA TP.HCM 3-0, tại vòng 19 LPBank V-League. Ở trận đấu này, ngoài hai pha lập công của Văn Đô (21') và Alves (81'), tiền đạo Đình Bắc cũng điền tên lên bảng điện tử ở phút 86.

Đó là tình huống Minh Phúc băng lên rồi chuyền bóng loại bỏ thủ môn Lê Giang để Đình Bắc dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Đáng chú ý, đây là trận thứ 3 liên tiếp ở V-League Đình Bắc ghi bàn. Trước đó, anh trải qua chuỗi 500 ngày không có pha lập công nào ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Dù đạt phong độ ấn tượng, nhưng tiền đạo U23 Việt Nam cho biết điều anh quan tâm nhất là chiến thắng của đội bóng.

"Bản thân tôi không nghĩ gì nhiều về việc ghi bao nhiêu bàn. Tôi chỉ muốn thực hiện tốt những yêu cầu của HLV trên sân. Tôi nghĩ bàn thắng là thành quả từ sự giúp sức của toàn thể anh em cầu thủ cũng như ban huấn luyện luôn hỗ trợ và đốc thúc tôi cố gắng mỗi ngày.

CAHN có những ca chấn thương và thẻ phạt của những cầu thủ quan trọng. Nhưng đội bóng tập luyện, chuẩn bị rất tốt. HLV Polking đốc thúc các cầu thủ chơi với cường độ cao ở trận đấu này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chúng tôi đẩy lên chơi tấn công. Thành quả là CAHN có được ba bàn thắng trong ngày hôm nay", Đình Bắc cho biết.

"HLV Polking và ban huấn luyện luôn xây dựng cho CAHN một lối chơi tấn công pressing tầm cao. Và tôi nghĩ những tình huống pressing tạo ra bàn thắng. Đây là thành quả từ sự chuẩn bị của toàn đội sau trận đấu với PVF-CAND", Đình Bắc nói thêm.

Với chiến thắng 3-0 trước CA TP.HCM, CAHN hiện đang dẫn đầu BXH với 48 điểm, hơn Thể Công Viettel 7 điểm đang đứng ở vị trí thứ 2. Nếu thể hiện phong độ tốt như thời gian qua, Đình Bắc và các đồng đội có thể vô địch V-League sớm trước 1-2 vòng đấu.