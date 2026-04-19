U17 Việt Nam khép lại vòng bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 bằng trận hòa 0-0 trước U17 Indonesia, qua đó giành ngôi đầu và tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, đội chủ nhà U17 Indonesia chính thức bị loại khi không thể giành chiến thắng bắt buộc.

Ngay từ đầu trận, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Văn Dương tiếp tục là điểm sáng với các pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng hàng công thiếu một chút sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Tuyến giữa chơi chắc chắn giúp đội bóng áo đỏ duy trì thế trận trước áp lực từ khán giả chủ nhà.

Sang hiệp hai, Indonesia buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn thắng nhưng gặp khó trước hàng thủ kỷ luật của U17 Việt Nam. Các pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác khiến đội chủ nhà không thể tạo khác biệt, chấp nhận dừng bước ngay từ vòng bảng.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia đánh bại U17 Timor Leste 2-0 nhờ các bàn thắng của Aniq Thaqif (9’) và Adam Haikal (90+1’), qua đó giành vé vào bán kết, khi là đội nhì có thành tích tốt nhất.

Đáng chú ý, U17 Lào trước đó đã tạo địa chấn lớn khi loại U17 Thái Lan bằng chiến thắng kịch tính 3-2 để giành ngôi nhất bảng B.

Như vậy, hai cặp bán kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đã được xác định: U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia, còn U17 Malaysia đối đầu “hiện tượng” U17 Lào, hứa hẹn những trận cầu hấp dẫn, vào ngày 22/4 tới.