Chính phủ Pháp đã quyết định trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cao quý để ghi nhận những đóng góp khoa học, giáo dục và văn hóa của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, trong bức thư, ông Olivier Brochet, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam thông báo việc phong danh hiệu Hiệp sĩ Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques) theo sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Pháp cho GS Hoàng Anh Tuấn.

Theo thông báo, GS Hoàng Anh Tuấn được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm vì sự tận tâm và năng động của ông trong việc triển khai Chương trình Vietnamica và Dự án “Các hành trình du lịch di sản trong thành phố Hà Nội”, qua đó góp phần quan trọng vào việc tăng cường hợp tác về khoa học xã hội và nhân văn giữa Pháp và Việt Nam.

GS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: USSH

Hai dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, dưới sự chủ trì chuyên môn của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tổ chức Đại học Pháp ngữ, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Được biết, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ sớm tổ chức lễ trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS Hoàng Anh Tuấn.

GS Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, nhận bằng cử nhân năm 1999 và thạc sĩ năm 2001 ngành Khảo cổ học tại ĐH Quốc gia Hà Nội. Ông tu nghiệp sau đại học tại Hà Lan, nhận bằng thạc sĩ năm 2002 và tiến sĩ năm 2006 ngành Sử học tại ĐH Tổng hợp Leiden. Ông công tác tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội và từng giữ các vị trí: Giảng viên (2007), phó chủ nhiệm khoa (2010), phó hiệu trưởng (2016), hiệu trưởng (2021).

Ông được phong học hàm phó giáo sư Sử học (2012), giáo sư Sử học (2019) và tham gia một số tổ chức khoa học và giáo dục quốc tế: Quỹ SEASREP (2012-2018: thành viên hội đồng tuyển chọn và hội đồng quản trị); Quỹ Alexander von Humboldt (2012-2013: học giả; 2017-2023: đại sứ khoa học); Tổ chức SEAMEO-SPAFA (từ 2017 đến nay: thành viên)…

Huân chương Cành cọ Hàn lâm (l’Ordre des Palmes Académiques) là huân chương cao quý của Cộng hòa Pháp, do Hoàng đế Napoléon đệ nhất lập ra từ năm 1808 để vinh danh những nhà khoa học, giáo dục, văn hoá Pháp và nước ngoài có thành tích xuất sắc.