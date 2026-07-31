Dù chịu nhiều sức ép trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, nhưng Singapore vẫn giữ sạch được mành lưới, giành 1 điểm trước nhà ĐKVĐ tuyển Việt Nam, lượt trận thứ 3 bảng A, ASEAN Cup 2026.

Đánh giá về trận đấu, HLV Gavin Lee của Singapore cho biết: "Tuyển Việt Nam và là ứng viên vô địch, nhưng chúng tôi tạo không ít cơ hội ở trận này và thi đấu tốt. Tôi hài lòng khi các cầu thủ thực hiện đúng kế hoạch. Nói thật, tôi muốn thắng, nhưng kết quả này là chấp nhận được".

Singapore cầm hòa tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình. Ảnh: Hải Hoàng

"Ở bán kết ASEAN Cup 2 năm trước, chúng tôi thua tuyển Việt Nam, nhưng cũng đã cố gắng hết sức. Kinh nghiệm từ lần đó giúp toàn đội bình tĩnh hơn trong lần này. Đó là điều rất quan trọng. Muốn cả đội bình tĩnh thì tôi cũng phải giữ được cảm xúc để các cầu thủ nhìn theo", thuyền trưởng tuyển Singapore khẳng định.

Khi được hỏi trận hòa của Singapor có nằm trong tính toán hay không, HLV Gavin Lee bày tỏ: "Tôi không tiện nói ra tại đây, và chỉ nói với các cầu thủ. Nhưng tôi rất tự hào về các học trò. Các CĐV Singapore hôm nay đến cổ vũ chúng tôi và tôi rất vui khi họ được đền đáp xứng đáng".

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