Phút 86 trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương. Với thẻ đỏ này, án phạt dành cho Đình Bắc chiếu theo điều 48 trong Quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC, tiền đạo CAHN bị treo giò ít nhất 2 trận.

Do Đình Bắc sinh năm 2004, hết tuổi tham dự U23 châu Á 2028 nên án treo giò của anh sẽ được tính ở những trận chính thức thuộc AFC của đội tuyển quốc gia. Trước đó, một cầu thủ U23 Việt Nam khác là Lý Đức cũng bị treo giò 3 trận và áp dụng ở cấp độ cao nhất của đội tuyển.

Đình Bắc lỡ trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia. Ảnh: AFC

Như vậy, Đình Bắc chắc chắn vắng mặt trong trận tuyển Việt Nam vs Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3 tới. Trong trường hợp HLV Kim Sang Sik vẫn triệu tập tiền đạo này, chỉ là tạo điều kiện cho anh tập luyện với các đàn anh ở tuyển Việt Nam.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc có dấu ấn lớn của Đình Bắc khi anh kiến tạo cho Quốc Việt mở tỷ số và trực tiếp nâng tỷ số lên 2-1 với cú đá phạt đẳng cấp. Tuy nhiên tiền đạo sinh năm 2004 phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận khiến U23 Việt Nam chơi với 10 người trên sân.

Trên trang cá nhân sau đó, Đình Bắc chia sẻ: "Trong phòng thay đồ tôi chỉ biết cầu nguyện thôi. Cảm ơn anh em đã chiến đấu thay phần tôi. Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!”

19h45 ngày 24/1, Đình Bắc cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam về tới Hà Nội, chính thức khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.

