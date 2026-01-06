"Với tôi, bàn thắng đầu tiên của giải đấu đem lại cảm giác rất đặc biệt. U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt, và tôi cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ để có được khoảnh khắc này. Tôi cũng muốn cảm ơn tới sự ủng hộ của mọi người và ban huấn luyện U23 Việt Nam", Đình Bắc chia sẻ cảm xúc.

Bàn mở tỉ số của U23 Việt Nam đến từ tình huống Đình Bắc đá phạt góc ở phút 11. Sau khi xem màn hình VAR, trọng tài chính Choi Hyun Jai xác định cầu thủ U23 Jordan để tay chạm bóng trong vòng cấm và quả phạt đền cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, đích thân Đình Bắc mở tỉ số cho U23 Việt Nam.

Đình Bắc mở tỉ số trên chấm 11m. Ảnh: Ted Trần

Với bàn thắng ghi được trong trận ra quân, Đình Bắc không chỉ góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước U23 Jordan, mà bản thân anh có thêm nhiều sự tự tin.

Trong khi đó, trung vệ Hiểu Minh là người nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Anh khẳng định chiến thắng là của cả tập thể, trong đó có sự đóng góp lớn của thủ thành Trung Kiên ở hiệp 2.

"Trung Kiên có nhiều tình huống cản phá xuất sắc giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng. Chúng tôi chơi rất tập trung và hy vọng giữ được tinh thần này trong các trận sắp tới", Hiểu Minh nói.

Ở trận tiếp theo, U23 Việt Nam đối đầu với U23 Kyrgyzstan, lúc 21h ngày 9/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn