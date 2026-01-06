Được đánh giá cao hơn cả về lực lượng và phong độ, nhưng U23 Jordan đã phải nếm mùi thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam trong trận mở màn VCK U23 châu Á 2026.

Đánh giá về trận đấu, HLV Omar Najhi của U23 Jordan cho biết: "Sau khi bị dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, chúng tôi cố gắng tìm bàn rút ngắn ở hiệp 2. Dù các cầu thủ của tôi thi đấu rất cố gắng nhưng họ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chúc mừng U23 Việt Nam. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt hơn cho 2 trận tiếp theo ở vòng bảng".

U23 Việt Nam chơi áp đảo trước U23 Jordan. Ảnh: Ted Trần

U23 Jordan nhận 2 bàn thua từ các tình huống cố định, HLV Omar Najhi lý giải: "Chúng tôi tập luyện rất nhiều, nhưng vẫn phải cải thiện, sửa sai. U23 Jordan không thường thua theo kịch bản như vậy ở các trận trước. Sự thật là chúng tôi không tập trung tuyệt đối trong trận này. Giờ thì đội phải thắng 2 trận đấu tới để đi tiếp".

Đánh giá về U23 Việt Nam, thuyền trưởng U23 Jordan nói: "Tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Họ tiến bộ nhiều, có một số cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, kỹ thuật, có thể tạo khác biệt. Những trận trước U23 Jordan chơi tốt, nhưng trận này thì không. Bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra".

HLV Omar Najhi thừa nhận không thể chống đỡ bài cố định của U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

"Đội nào cũng còn cơ hội đi tiếp, và thắng trận này không có nghĩa có thể tiến sâu. Thua trận đầu không có nghĩa bị loại ngay lập tức", HLV Omar Najhi chốt lại khi được hỏi về khả năng tiến sâu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn