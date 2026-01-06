Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0, qua đó nắm lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A.

Ngay từ đầu trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik thể hiện sự tự tin và chủ động. Áp lực sớm được cụ thể hóa ở phút 14, khi Đình Bắc dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền sau tình huống VAR xác định cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026 - Ảnh: Ted Trần

Bàn mở tỷ số giúp U23 Việt Nam càng chơi càng mạch lạc, kiểm soát tốt thế trận và hạn chế tối đa các pha lên bóng của đối thủ.

Trước khi hiệp một khép lại, U23 Việt Nam tiếp tục khiến Jordan choáng váng. Từ một quả phạt góc khó chịu, Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, U23 Jordan dồn toàn lực tấn công, tạo ra không ít sóng gió. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam chơi tập trung, cùng sự chắc chắn của thủ môn Trung Kiên, đã giúp đội bóng áo đỏ bảo toàn chiến thắng 2-0 xứng đáng.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Đình Bắc (15' pen), Hiểu Minh (42')

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng (Văn Thuận 62'), Lê Phát, Thái Sơn (Quốc Cường 72'), Minh Phúc (Đức Anh 84'), Văn Khang (Anh Quân 72'), Xuân Bắc, Đình Bắc (Quốc Việt 72')

U23 Jordan: Murad Al Faluji, Ali Hajabi, Odeh Fakhouri, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha, Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi, Baker Kalbouneh.