Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan
U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0, qua đó nắm lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A.
Ngay từ đầu trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik thể hiện sự tự tin và chủ động. Áp lực sớm được cụ thể hóa ở phút 14, khi Đình Bắc dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền sau tình huống VAR xác định cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Bàn mở tỷ số giúp U23 Việt Nam càng chơi càng mạch lạc, kiểm soát tốt thế trận và hạn chế tối đa các pha lên bóng của đối thủ.
Trước khi hiệp một khép lại, U23 Việt Nam tiếp tục khiến Jordan choáng váng. Từ một quả phạt góc khó chịu, Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.
Sang hiệp hai, U23 Jordan dồn toàn lực tấn công, tạo ra không ít sóng gió. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam chơi tập trung, cùng sự chắc chắn của thủ môn Trung Kiên, đã giúp đội bóng áo đỏ bảo toàn chiến thắng 2-0 xứng đáng.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Đình Bắc (15' pen), Hiểu Minh (42')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng (Văn Thuận 62'), Lê Phát, Thái Sơn (Quốc Cường 72'), Minh Phúc (Đức Anh 84'), Văn Khang (Anh Quân 72'), Xuân Bắc, Đình Bắc (Quốc Việt 72')
U23 Jordan: Murad Al Faluji, Ali Hajabi, Odeh Fakhouri, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha, Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi, Baker Kalbouneh.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho U23 Việt Nam trước U23 Jordan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có màn ra quân như mơ tại VCK U23 châu Á 2026.
90'+6
Thủ môn Trung Kiên có pha cứu thua xuất sắc từ pha đột phá rồi dứt điểm chéo góc của cầu thủ U23 Jordan.
90'+3
U23 Việt Nam suýt chút nữa có bàn thắng thứ ba khi cầu thủ vào sân thay người Quốc Cường xử lý khéo léo rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
89'
Từ quả phạt góc của cầu thủ U23 Việt Nam, bóng được treo về phía cột xa để một cầu thủ áo đỏ đánh đầu không thắng được thủ môn U23 Jordan.
87'
U23 Jordan càng sốt ruột hơn về cuối trận nhưng đội bóng Tây Á không thể khoan phá hàng thủ của U23 Việt Nam.
84'
HLV Kim Sang Sik thay cầu thủ cuối cùng: Minh Phúc được rút ra để nhường chỗ cho Đức Anh.
77'
Hàng thủ của U23 Việt Nam sau đôi chút thiếu chắc chắn đang tổ chức phòng ngự kỷ luật, không cho các cầu thủ U23 Jordan nhiều cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành của Trung Kiên.
72'
U23 Việt Nam thay liền 3 cầu thủ: Quốc Cường, Anh Quân và Quốc Việt vào thay Văn Khang, Thái Sơn và Đình Bắc.
67'
CĐV Việt Nam trải qua phen thót tim từ cú dứt điểm của cầu thủ U23 Jordan đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành của U23 Việt Nam.
62'
HLV Kim Sang Sik rút Phi Hoàng ra sân và tung Văn Thuận vào thế chỗ.
60'
Đội trưởng Văn Khang nằm sân đau đớn sau pha vào bóng thô bạo của Qashi. Do đã phải nhận thẻ vàng trước đó nên trọng tài Hàn Quốc có phần nới tay cho cầu thủ U23 Jordan.
57'
Thủ môn Trung Kiên dễ dàng ôm gọn trái bóng từ tình huống đột phá rồi dứt điểm chéo góc của Odeh Al-Fakhouri.
52'
Trung vệ Hiểu Minh và hàng thủ U23 Việt Nam đang chơi chắc chắn trước sức ép liên tục của U23 Jordan.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U23 Việt Nam có phần bất ngờ nhưng hợp lý.
45'+3
Khung thành của U23 Việt Nam rung lên bần bật từ pha dàn xếp đá phạt đầy bất ngờ của U23 Jordan. Trong tình huống này, thủ thành Trung Kiên đã chôn chân đứng nhìn nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng cho đội bóng Tây Á.
45'
Hiệp một có 6 phút bù giờ.
42'
Hiểu Minh nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam
Từ quả phạt góc của đội trưởng Văn Khang, trung vệ Hiểu Minh băng vào đệm lòng chính xác tung lưới U23 Jordan lần thứ hai.
39'
U23 Việt Nam vẫn đang thi đấu đầy kín kẽ trước U23 Jordan tỏ ra nóng vội trong việc tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số.
33'
Sau khi đoạt được bóng từ chân đối thủ, Lê Phát quyết định tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi căng và chìm nhưng đúng vào vị trí của thủ môn U23 Jordan.
29'
U23 Việt Nam suýt có bàn nhân đôi cách biệt
Từ quả phạt góc của đồng đội, trung vệ Lý Đức đánh đầu đưa bóng đập đất bị hậu vệ Jordan cản phá, pha đá bồi bị thủ môn Murad Al Faluji cản phá bằng những đầu ngón tay.
25'
Trong vòng ít phút, Minh Phúc rồi Thái Sơn đã phải nhận thẻ vàng sau những pha phạm lỗi với cầu thủ U23 Jordan. Đội bóng Tây Á đang tổ chức tấn công liên tục.
20'
Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ U23 Jordan lập tức đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân của U23 Việt Nam.
15'
Đình Bắc mở tỷ số trên chấm 11m
Sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, trọng tài chính Choi Hyun Jai xác định cầu thủ U23 Jordan để tay chạm bóng trong vòng cấm và quả phạt đền cho U23 Việt Nam. Trên chấm 11m, Đình Bắc không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
11'
Trọng tài Choi Hyun Jai tạm dừng trận đấu để nghe tín hiệu từ phòng VAR từ tình huồng Đình Bắc đá phạt góc.
10'
Thêm một tình huống tấn công sắc như "dao cạo" của U23 Việt Nam, lần này Minh Phúc là người "bẻ lái" rồi dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc bên ngoài vòng cấm. Quá đáng tiếc khi cú cứa lòng của cầu thủ CAHN lại không thắng được thủ môn Murad Al Faluji.
6'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang thi đấu đầy tự tin và không ngại chơi tấn công trước U23 Jordan được đánh giá nhỉnh hơn.
2'
Từ pha tấn công tốt bên cánh trái của U23 Việt Nam, đội trưởng Khuất Văn Khang tung cú sút từ khoảng cách gần 30m buộc thủ môn Murad Al Faluji phải vất vả cản phá chịu phạt góc.
18h30
Trọng tài người Hàn Quốc - Choi Hyun Jai thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U23 Jordan mặc trang phục mà trắng.
HLV Kim Sang Sik
Các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước trận đấu
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
Danh sách thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Nhận định trước trận
Trận ra quân gặp U23 Jordan được xem là thử thách then chốt với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Jordan không chỉ vượt trội về hiệu suất ghi bàn ở vòng loại, mà còn giàu kinh nghiệm khi góp mặt đầy đủ ở cả 6 VCK trước đó – điều rất hiếm ở bóng đá trẻ châu Á.
Đội bóng Tây Á sở hữu hàng công giàu tốc độ, khả năng chuyển trạng thái nhanh và nền tảng thể lực vượt trội. Những trận hòa trước U23 Nhật Bản hay Uzbekistan cho thấy họ không hề lép vế trước các “ông lớn”.
Trong khi đó, U23 Việt Nam bước vào giải với sự chuẩn bị dài hơi qua nhiều đấu trường. Lối chơi kỷ luật, tổ chức tốt và khả năng kiểm soát nhịp trận đấu là điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Lịch sử đối đầu không ủng hộ Việt Nam, nhưng trong bối cảnh hiện tại, trận đấu ngày 6/1 hứa hẹn là màn so tài cân não, nơi bản lĩnh và tính hiệu quả sẽ quyết định tất cả.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Vĩ Hào phải chia tay vì chấn thương; khả năng ra sân của Thanh Nhàn vẫn là những dấu hỏi
U23 Jordan: Không có sự phục vụ của một số gương mặt được kỳ vọng như Muhannad Abu Taha hay Ibrahim Sabra.