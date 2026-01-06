Sau trận ra quân ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026, LĐBĐ châu Á (AFC) đã dành sự chú ý đặc biệt cho U23 Việt Nam bằng một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng giàu sức nặng: “Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam”.

Cách so sánh đầy hình ảnh ấy nhanh chóng lan tỏa, như lời thừa nhận cho màn trình diễn mang đậm bản sắc kiểm soát, kỷ luật và hiệu quả của đội bóng áo đỏ.

Dòng trạng thái của AFC sau trận thắng của U23 Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Trên sân, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhập cuộc đầy tự tin trước U23 Jordan, đối thủ được đánh giá cao hơn. Sức ép sớm được cụ thể hóa ở phút 15, khi Đình Bắc lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống VAR xác định cầu thủ Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Bàn mở tỷ số giúp U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, duy trì nhịp độ chơi bóng mạch lạc và chặt chẽ.

Trước khi hiệp một khép lại, lợi thế tiếp tục được nhân đôi. Phút 42, từ một quả phạt góc khó chịu của Văn Khang, Hiểu Minh chọn vị trí thông minh rồi dứt điểm cận thành, khiến hàng thủ Jordan hoàn toàn bất lực.

Sang hiệp hai, U23 Jordan dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự kỷ luật cùng sự chắc chắn của thủ môn Trung Kiên đã giúp U23 Việt Nam đứng vững, bảo toàn chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Không chỉ là ba điểm, chiến thắng ấy còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và hình ảnh mới của U23 Việt Nam - đến mức AFC cũng phải dành cho họ một dòng trạng thái mang đầy cảm xúc và tự hào.

Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn