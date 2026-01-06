Tối 6/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam có sự khởi đầu đẹp như mơ khi thắng U23 Jordan 2-0. Các bàn thắng của đội bóng áo đỏ được ghi do công của Đình Bắc và Hiểu Minh.

Giành trọn 3 điểm, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik mở ra cơ hội đi tiếp vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Thậm chí nếu thắng U23 Kyrgyzstan (21h ngày 9/1), Khuất Văn Khang và các đồng đội có thể vượt qua vòng bảng sớm trước 1 trận đấu.

U23 Việt Nam có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Ted Trần

Trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan có ý nghĩa đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên đội bóng áo đỏ đánh bại được đối thủ trong 4 lần tham dự VCK U23 châu Á.

Trước đó, U23 Việt Nam thua U23 Jordan 1-3 ở VCK U23 châu Á 2016, hòa 0-0 ở VCK U23 châu Á 2020 và thua 3-4 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa nhau 0-0 trong trận giao hữu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024.

Với việc phá dớp chỉ hòa và thua trước U23 Jordan, U23 Việt Nam có thêm sự tự tin cho hành trình chinh phục sân chơi châu lục tại Saudi Arabia.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

