"Tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và ban lãnh đạo, bởi mục tiêu của U22 Thái Lan tấm HCV nhưng lại không đạt được", HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan nói sau thất bại trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

"Thất bại này là lỗi của tôi, cả về chiến thuật và những vấn đề khác, bởi các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Tôi chịu trách nhiệm về thất bại, cũng như không thể giành HCV SEA Games ngay trên sân nhà. Chúng tôi mất Chonphat (Buaphan) trong hiệp 1, rồi lại để thủng lưới sớm trong hiệp hai, điều này làm thay đổi cục diện trận đấu.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Ảnh: FAT

Tôi phải khen ngợi các cầu thủ về tinh thần và nỗ lực thi đấu hết sức mình. Trong hiệp 2, U22 Thái Lan nhận bàn thua từ một quả phạt đền khiến khoách cách chỉ còn 1 bàn. Lúc này thế trận nghiêng về phía U22 Việt Nam. Rồi họ ghi bàn thắng thứ hai", thuyền trưởng U22 Thái Lan nói.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho rằng thể lực là nguyên nhân chính khiến U22 Thái Lan gục ngã trước U22 Việt Nam dù dẫn trước 2 bàn và có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà.

Cầu thủ U22 Thái Lan gặp vấn đề về thể lực. Ảnh: S.N

"Thành thật mà nói, tôi muốn trận đấu kết thúc trong vòng 90 phút vì biết rằng nếu phải chơi hiệp phụ, U22 Việt Nam có lợi thế về thể lực. Tôi cố gắng xoay vòng cầu thủ nhiều nhất có thể nhằm có thể trạng tốt nhất cho trận đấu, nhưng thực tế là thể chất các cầu thủ bị căng thẳng do vừa phải thi đấu cho CLB, vừa chơi cho đội tuyển. Tinh thần họ rất tốt nhưng thể lực lại không đủ", HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chốt lại.

