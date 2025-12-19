“Ông Kim Sang Sik tiếp tục chiến thắng, gặt thành công vang dội trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Việt Nam! Ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 dành cho cầu thủ U22, Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2, giành tấm HCV.

HLV Kim Sang Sik lập thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam: giành 3 chức vô địch lớn trong 1 năm. Ảnh: S.N

Với danh hiệu này, HLV Kim lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, với 3 chức vô địch lớn trong 1 năm (2025), bao gồm AFF Cup, vô địch U23 bóng đá Đông Nam Á và giờ đây là HCV bóng đá nam SEA Games 33”, SPOTV News hân hoan cùng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc và các học trò.

Tờ này ca ngợi các chàng trai áo đỏ: “Chiến thắng của U22 Việt Nam trong trận chung kết trước Thái Lan diễn ra đầy kịch tính, khi họ để đối thủ dẫn trước đến 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Nhưng các học trò của HLV Kim Sang Sik đã không bỏ cuộc, lần lượt rút ngắn và gỡ hòa trước khi có bàn quyết định ở hiệp phụ thứ nhất. Một chiến thắng vang dội của U22 Việt Nam.

Hành trình giành HCV SEA Games của đội bắt đầu từ trận thắng Lào (2-1), sau đó là Malaysia (2-0), tiếp đến là Philippines (2-0) ở trận bán kết. Và chiến thắng trong trận chung kết của HLV Kim Sang Sik và học trò càng trở nên ngọt ngào hơn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi kẻ thua trận là đối thủ truyền kiếp Thái Lan…”.

Còn Joon Gang thì viết: “HLV Kim Sang Sik tiếp tục viết sử cùng bóng đá Việt Nam, khép lại những ngày cuối cùng của năm 2025 bằng chiến thắng vang dội của U22 Việt Nam trước Thái Lan tại SEA Games 33.

Một kết quả ngọt ngào cho tinh thần không từ bỏ của U22 Việt Nam. Ảnh: S.N

Các cầu thủ Việt Nam đã đánh bại đối thủ số 1, U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ngay trên sân Rajamangala ở Bangkok. Đây là chức vô địch thứ 3 của HLV Kim Sang Sik trong năm nay, sau danh hiệu AFF Cup (tháng 1), vô địch U23 Đông Nam Á (tháng 7). Ngay cả HLV Pakr Hang Seo, người viết sử trước đó cho bóng đá Việt Nam, cũng không thể đạt được thành tích như vậy”.

Trong khi đó, Sport Seoul đề cập: “Việt Nam đã giành lại được Vàng SEA Games sau 4 năm. Đội của HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn trong hiệp 1, để thủng lưới liên tiếp 2 bàn ở phút 20 và 31.

Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ lật ngược tình thế trong hiệp 2, Đình Bắc gỡ hòa cho Việt Nam ở phút 49, Phạm Lý Đức (tính là Waris Schoolthong phản lưới) quân bình 2-2 vào 11 phút sau đó.

Trên đà hưng phấn, Việt Nam có bàn quyết định do công của Thanh Nhàn ghi ở phút thứ 6 của hiệp phụ đầu tiên và duy trì được lợi thế này cho đến hồi còi mãn cuộc, nhờ phòng ngự kiên cường, giành chiến thắng đầy xứng đáng”.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn