Trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đầy cảm xúc, đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan 3-2, giành HCV SEA Games 33. Thành tích này khép lại một năm 2025 vô cùng ấn tượng với bóng đá Việt Nam và cá nhân HLV Kim Sang Sik.

Mở đầu năm mới bằng ngôi vương ASEAN Cup 2024 đầy kịch tính trước Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cùng cùng tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vô địch.

HLV Kim Sang Sik rất "mát tay" với bóng đá Việt Nam. Ảnh: S.N

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, U22 Việt Nam xuất sắc giành ngôi vô địch. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam đăng quang giải đấu khu vực.

Tháng 9/2025, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik vượt qua vòng loại, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Và trong những ngày cuối cùng của năm 2025, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn tất "cú ăn ba" lịch sử với tấm HCV SEA Games 33 đầy kịch tính và cảm xúc.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, ngay cả người tiền nhiệm Park Hang Seo cũng không có thành tích "vô tiền khoáng hậu" như ông Kim Sang Sik. Thậm chí ở khu vực, nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng là người đầu tiên giành ngôi vô địch cả ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games chỉ trong 1 năm.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

