Sai lầm của HLV Kim Sang Sik

Trận chung kết SEA Games 33 U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan diễn ra đúng với mọi dự báo về độ khó. Tuy nhiên, điều khiến thế trận sớm nghiêng về phía người Thái lại đến từ chính những lựa chọn ban đầu của HLV Kim Sang Sik.

Trước đối thủ có lợi thế sân nhà và luôn mạnh ở khả năng kiểm soát thế trận, thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn quyết định giữ nguyên đội hình đã giành chiến thắng ở bán kết trước Philippines. Đó là một quyết định sai lầm và U22 Việt Nam đã phải trả giá ngay trong hiệp một.

HLV Kim Sang Sik có những tính toán chưa chính xác ở hiệp 1 trận chung kết với U22 Thái Lan

Sai lầm nằm ở cấu trúc tuyến giữa, vì Viktor Lê và Quốc Cường không phải mẫu cầu thủ mạnh trong tranh chấp tay đôi, nhất là chưa đủ độ lì để chịu áp lực cao liên tục.

Bởi vậy, khi đối đầu với một U22 Thái Lan chơi pressing mạnh, giàu năng lượng và có xu hướng kiểm soát trung tuyến, lựa chọn này khiến U22 Việt Nam rơi vào thế yếu thấy rõ. So với Thái Sơn, mẫu tiền vệ thiên về thu hồi bóng hay Thanh Nhàn với khả năng cơ động, đội hình xuất phát của U22 Việt Nam thiếu hẳn một điểm tựa đúng nghĩa.

Hệ quả là trong hiệp một, U22 Việt Nam gần như “chấp người” ở tuyến giữa. Không kiểm soát được khu trung tuyến, đội bóng áo đỏ liên tục bị đẩy lùi sâu, để U22 Thái Lan cầm bóng, tổ chức tấn công và áp đặt thế trận. Nhiều thời điểm, Đình Bắc phải lùi rất sâu về phần sân nhà tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự, cho thấy sự mất cân đối rõ rệt trong cách vận hành.

Hai bàn thua trong hiệp một là hệ quả tất yếu. Yotsakon mở tỷ số từ một pha đá phạt trực tiếp, còn Seksan nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm từ xa khi U22 Việt Nam không đủ người đánh chặn, hỗ trợ các trung vệ.

Thậm chí, nếu các chân sút U22 Thái Lan tận dụng tốt hơn những cơ hội sau đó, cách biệt có thể đã lớn hơn. Ở góc độ này, việc U22 Việt Nam chỉ thua 0-2 sau hiệp một đã là may mắn.

Cuộc lội ngược dòng khó tin nhưng xứng đáng

Rất may cho U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã kịp thời sửa sai bằng việc tung Thái Sơn và Thanh Nhàn, Văn Thuận vào sân. Và gần như ngay lập tức, thay đổi của HLV người Hàn giúp thế trận đổi chiều.

Sự điều chỉnh này diễn ra đúng thời điểm U22 Thái Lan bắt đầu chơi chậm lại, có phần chủ động bảo toàn tỷ số. Điều đó giúp U22 Việt Nam nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát trận đấu.

Rất may, những điều chỉnh kịp thời giúp U22 Việt Nam có cú lội ngược dòng đầy cảm xúc. Ảnh SN

Bàn thắng rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền của Đình Bắc không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là cú hích tinh thần cực lớn. Khi áp lực được giải tỏa, đội bóng áo đỏ chơi tự tin, mạch lạc và quyết đoán hơn hẳn.

Bàn gỡ hòa đến sau đó là hệ quả tất yếu của thế trận dồn ép. Đến khi trận đấu bước vào hiệp phụ, sự khác biệt về bản lĩnh trận mạc đã lên tiếng. Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định, khép lại màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Phần còn lại của trận đấu là sự tập trung, tỉnh táo và khả năng bảo vệ thành quả của U22 Việt Nam.

Tấm HCV SEA Games 33 vì thế là sự tổng hòa của nhiều yếu tố: quyết tâm, bản lĩnh, chiều sâu lực lượng và cả khả năng sửa sai của HLV Kim Sang Sik. Đó là chiến thắng đến sau những sai lầm, nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên đáng nhớ và có giá trị hơn.

