Chiều 11/11, sau khi có đủ quân số, U22 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), chuẩn bị cho trận ra quân gặp U22 Trung Quốc, trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025.

Ở buổi tập này, Viktor Lê, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc – những cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều tại vòng 11 V-League chỉ tập nhẹ hồi phục. Các cầu thủ còn lại được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.

Viktor Lê, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc phải tập riêng. Ảnh: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh dành thời gian động viên tinh thần các học trò, đồng thời nhấn mạnh dù đợt tập trung này không có nhiều thời gian do vướng lịch thi đấu tại V-League, nhưng điều đó không phải trở ngại quá lớn đối với toàn đội.

“Đây là thời điểm chúng ta cần tập trung và thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao nhất”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp chủ nhà U22 Trung Quốc. Ảnh: VFF

Về trận mở màn gặp U22 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông và các cộng sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời đánh giá cao sự tiến bộ của đội chủ nhà. Qua ba lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, U22 Trung Quốc thể hiện là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc lăn bóng vào lúc 18h35 ngày 12/11, tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.