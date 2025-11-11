Nói về sự chuẩn bị của U22 Việt Nam cho giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Chiều 11/11 chúng tôi mới có đầy đủ lực lượng khi sáu cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ thi đấu cho CLB chủ quản.

Tuy vậy, đội có sự chuẩn bị xuyên suốt qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên đây không phải là trở ngại lớn. U22 Việt Nam nỗ lực hết mình thi đấu tốt, đạt hiệu quả chuyên môn cao nhất, qua đó tạo bước chạy nước rút cho SEA Games 33".

Đại diện 4 đội bóng tham dự buổi họp báo trước giải đấu. Ảnh: VFF

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của Panda Cup 2025, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là giải đấu quốc tế giàu tính cạnh tranh, quy tụ các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục. Bên cạnh U22 Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc, hai khách mời Uzbekistan và Hàn Quốc cũng là những đối thủ quen thuộc khi từng cùng U22 Việt Nam góp mặt ở giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức hồi tháng 3/2025.

"Ở giải đấu hồi tháng 3, U22 Việt Nam hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa Trung Quốc 1-1. Những trận đấu thực sự giúp các cầu thủ trẻ của chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều, góp phần tạo nền tảng để U22 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh, việc được tiếp tục đối đầu những đối thủ mạnh tại CFA Team China – Panda Cup 2025 mang lại bước đệm quan trọng giúp U22 Việt Nam củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi, trước khi bước vào hai mục tiêu lớn sắp tới là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam ra quân gặp chủ nhà U22 Trung Quốc, vào lúc 18h35 ngày 12/11.