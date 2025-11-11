Bài học Timor-Leste và nguy cơ của Malaysia

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với một trong những giai đoạn nhạy cảm nhất trong nhiều năm qua. Sau những tranh cãi liên quan đến nhóm 7 cầu thủ nhập tịch, với quyết định kỷ luật nặng nề từ FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) có thể phải nhận án phạt nặng từ LĐBĐ châu Á (AFC).

Theo những nguồn tin từ báo Kosmo, khả năng bị cấm tham dự 2 kỳ Asian Cup liên tiếp (2027 và 2031) hoàn toàn có thể xảy ra nếu kết luận từ Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bất lợi cho phía Malaysia.

Đội tuyển Malaysia đứng trước tương lai u ám. Ảnh: Malaysia NT

Vấn đề không chỉ dừng lại ở tính hợp lệ của cầu thủ, mà còn liên quan đến cáo buộc giả mạo giấy tờ và vi phạm quy trình đăng ký thi đấu.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John, khẳng định cơ quan này sẽ chờ phán quyết chính thức từ CAS trước khi hành động, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng mọi án kỷ luật sẽ được đưa ra theo đúng quy định và mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

“Nếu cầu thủ không đủ điều kiện được đăng ký và ra sân, đội tuyển có thể bị xử thua 0-3. Nhưng nếu Ủy ban Kỷ luật đánh giá vụ việc là nghiêm trọng, họ hoàn toàn có thể áp dụng hình phạt nặng hơn”, ông Windsor nói với Kosmo.

Tuyên bố ấy khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi lo lắng, bởi lịch sử gần đây của bóng đá châu Á từng ghi nhận một trường hợp tương tự, vụ Timor-Leste năm 2017.

Khi đó, đội tuyển Timor-Leste bị phát hiện sử dụng hàng loạt cầu thủ gốc Brazil không đủ điều kiện thi đấu theo quy định FIFA.

Kết quả, AFC cấm Timor-Leste tham dự vòng loại Asian Cup 2023, đồng thời phạt LĐBĐ nước này (FFTL) 20.000 USD và “treo” thêm 56.000 USD trong 2 năm thử thách.

Tổng thư ký FFTL, Amandio de Araujo Sarmento, còn bị cấm hoạt động bóng đá 3 năm vì vai trò trong vụ gian lận.

AFC sẽ mạnh tay

Nếu FAM kháng cáo lên CAS nhưng không có cơ sở pháp lý vững chắc, án phạt dành cho Malaysia có thể còn nặng hơn.

Việc khiếu nại thiếu chứng cứ có thể khiến AFC xem đó là hành động trì hoãn hoặc không hợp tác, giống như cách FFTL từng bị xử lý nghiêm khắc.

Không loại trừ khả năng các cá nhân liên quan trong bộ máy FAM cũng sẽ bị điều tra và xử phạt (một số cơ quan cũng đang điều tra), nếu có bằng chứng cho thấy họ biết mà vẫn cho phép cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của bóng đá Malaysia, mà còn đe dọa kế hoạch phát triển dài hạn của nền bóng đá đang hồi sinh.

AFC khẳng định mạnh tay với gian lận nhập tịch. Ảnh: Malaysia NT

Nếu bị cấm 2 kỳ Asian Cup, đội tuyển Malaysia mất cơ hội thi đấu ở cấp độ cao nhất châu lục trong gần một thập kỷ, một đòn giáng mạnh vào tinh thần của người hâm mộ và cả hệ thống đào tạo trẻ.

AFC và FIFA nhiều lần tuyên bố siết chặt công tác quản lý cầu thủ nhập tịch, đặc biệt sau hàng loạt vụ việc gian lận quốc tịch trong thập kỷ qua.

“Bài học Timor-Leste vẫn còn đó”, một số tờ báo Malaysia nhấn mạnh. Bất kỳ liên đoàn nào coi thường quy định đều sẽ bị trừng phạt tương xứng – như một quan chức AFC tuyên bố.

Trong bối cảnh ấy, FAM đứng trước lựa chọn quan trọng: hoặc chứng minh sự minh bạch và hợp pháp của quá trình nhập tịch, hoặc chuẩn bị tinh thần đối mặt với một án phạt có thể làm thay đổi cục diện của nền bóng đá Malaysia nhiều năm tới.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ việc trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn khu vực. Trong thời đại bóng đá chuyên nghiệp, gian lận giấy tờ không chỉ là sai phạm, mà còn là con đường ngắn nhất dẫn tới sự sụp đổ niềm tin.