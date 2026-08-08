Tài năng

Người ta vẫn nói cuộc đời có rất nhiều vòng xoay. Bóng đá cũng vậy. Yan Diomande giờ là ngôi sao mới của Real Madrid. Từ nay, mái nhà của anh sẽ là nơi từng chứng kiến anh ra mắt La Liga năm 2024, khi vừa bước sang tuổi 18.

Có lẽ Real Madrid đã không nhận ra tài năng ngay trước mắt mình, để rồi bây giờ phải chi 125 triệu euro, cộng thêm 10 triệu euro biến phí, khi Diomande còn chơi bóng cách sân Bernabeu chưa đầy 30 km, tại Leganes.

Diomande trong buổi tập đầu tiên với CLB mới. Ảnh: RMCF

Nhưng những người ở bên cạnh và chứng kiến anh tập luyện mỗi ngày tại phía Nam thủ đô Madrid đã sớm nhận ra viên ngọc mà cầu thủ Bờ Biển Ngà sở hữu.

“Chúng ta đang có Messi tương lai”, đó là lời Jeff Luhnow, Chủ tịch Leganes, nói vào năm 2023. Ông nói điều ấy với Borja Jimenez, HLV đội bóng khi đó, để báo trước về cầu thủ mà CLB vừa phát hiện.

Diomande khi ấy ở châu Phi và không thuộc biên chế đội bóng nào. Leganes đã theo dõi anh rất sát, nhưng chưa thể ký hợp đồng vì cầu thủ này vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Ngay khi có cơ hội, họ lập tức đưa anh sang Tây Ban Nha.

Mọi chuyện sau đó diễn ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần vài ngày thi đấu cho đội B tại Tercera RFEF, Diomande đã được đôn lên đội một. Không lâu sau, anh có màn ra mắt trong trận đấu tại Bernabeu.

Với những CLB như Leganes, thông thường chỉ cần một tài năng trẻ nổi bật - và Diomande chính là trường hợp như vậy - thì một thương vụ chuyển nhượng nhanh chóng được thực hiện để mang về khoản tiền đáng kể cho đội bóng nhỏ.

Hai mươi triệu euro, và Diomande lên đường sang Bundesliga khoác áo RB Leipzig.

Nỗi đau mất người thân

Phía sau những khoản tiền lớn và vô số lời khen dành cho tài năng bóng đá, chàng trai trẻ người châu Phi đã phải trải qua một biến cố còn khó đối mặt hơn rất nhiều so với bước nhảy vọt lên bóng đá đỉnh cao.

Em gái của anh qua đời, khi mới 15 tuổi. Diomande biết tin sau trận đấu với Real Madrid, trong một ngày đáng ra ngập tràn hạnh phúc, đã biến thành nỗi đau.

Diomande từng trải qua bi kịch lớn. Ảnh: RMCF

Sau này, Diomande viết một lá thư dành cho em gái và đăng trên The Players’ Tribune, nền tảng nơi các VĐV chuyên nghiệp trực tiếp kể lại những câu chuyện của mình.

Trong đó, tân binh của Jose Mourinho nhìn lại cuộc đời mình, nhớ về giấc mơ trở thành Cristiano Ronaldo, đến mức từng dùng bút viết dòng chữ “Ronaldo 7” lên một chiếc áo MU nhái.

Nhưng nỗi đau hiện lên rõ nhất khi anh nhắc tới em gái: “Em là người duy nhất luôn tin rằng anh có thể trở thành Cristiano tiếp theo, trong khi tất cả những người khác đều cười nhạo anh”.

Mạnh mẽ

Cơn ác mộng ấy vẫn được những người ở Leganes nhớ tới, bởi họ đã trải qua quãng thời gian đó cùng Diomande.

Vượt qua nỗi đau, Diomande tiếp bước thần tượng Ronaldo gia nhập Real Madrid. Ảnh: RMCF

“Về chuyện em gái, cậu ấy rất kín đáo. Đó không phải chuyện được nhiều người trong phòng thay đồ biết. Cisse, người bạn thân nhất của cậu ấy, biết chuyện và chỉ thêm vài người nữa”, Borja Jimenez kể trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

“Chúng tôi cùng nhau xử lý chuyện đó và Yan đã vượt qua theo một cách đáng kinh ngạc. Cậu ấy chưa bao giờ thể hiện rằng mình đang gặp vấn đề cá nhân".

Chính World Cup trở thành sân khấu hoàn hảo giúp Diomande tiến tới CLB giàu thành tích nhất lịch sử, dù vào thời điểm ấy gần như chẳng ai nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc theo cách này.

Borja Jimenez từng nhận xét rõ ràng: “Câu trả lời của tôi về cậu ấy lúc nào cũng giống nhau: Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua cầu thủ này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tài năng nào như vậy. Nếu tôi là Real Madrid, chắc chắn tôi sẽ ký hợp đồng với cậu ấy. Chắc chắn”.

Và rồi… Cuộc đời có rất nhiều vòng xoay. Bóng đá cũng vậy.