Tương lai của Rodri ngày càng rời xa Man City, khi tiền vệ người Tây Ban Nha đang chờ thỏa thuận cuối cùng để gia nhập Barcelona.

Vì vậy, The Citizens đã bắt đầu tính đến việc bổ sung một tiền vệ mới trong kỳ chuyển nhượng này.

Enzo trở thành mục tiêu hàng đầu của Man City. Ảnh: AFA

Mục tiêu trong mơ của tân HLV Enzo Maresca có một cái tên rất cụ thể: Enzo Fernandez.

Hai người từng làm việc cùng nhau tại Chelsea và có mối quan hệ rất tốt, trước khi chiến lược gia Italia chia tay giữa mùa giải 2025/26.

Việc Maresca đánh giá cao tiền vệ người Argentina là điều không cần bàn cãi.

Chính vì vậy, các quan chức Man City nỗ lực đẩy nhanh các cuộc đàm phán với phía Chelsea để chiêu mộ cầu thủ sinh năm 2001.

Chelsea xem Fernandez là một trụ cột và là phần quan trọng trong dự án chuyên môn của đội bóng.

Mặc dù vậy, nhà vô địch World Cup 2022 không ít lần bày tỏ ý định rời sân Stamford Bridge.

Man City từng bỏ ra 116 triệu bảng mua Elliot Anderson từ Nottingham Forest.

Chelsea định giá Enzo Fernandez không thấp hơn con số này. Ngoài ra, Man City còn phải cạnh tranh với Real Madrid - đội muốn có cựu cầu thủ Benfica khi Rodri bất ngờ “quay xe” chọn Barca.